Ученые нашли новую серьезную опасность фастфуда для женщин

Фастфуд. Иллюстративное фото

Женщины, употребляющие фастфуд и прочую жирную пищу, в среднем в два раза чаще становятся бесплодными.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном западном издании Human Reproduction. Согласно обнародованным данным, имеющиеся в фастфуде вредные вещества проникают в яйцеклетки и, в некоторых случаях, негативно влияют на их работу.

Исследователи наблюдали за здоровьем примерно 6 тысяч женщин, которые планировали пополнение в семье. Ученые у них регулярно брали пробы крови и других телесных жидкостей, изучали их привычки и ежедневный рацион.

Выяснилось, что отказ от фастфуда позволяет женщинам зачать детей гораздо быстрее. Кроме того, меняют обмен веществ и мешают хорошей работе половых органов жиры, сахара и соль, содержащиеся в таких блюдах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали пять продуктов, провоцирующих целлюлит.