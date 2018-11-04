Ученые назвали пять продуктов, провоцирующих целлюлит

Целлюлит возникает от неправильного питания / Фото: hudeyka.ru

Ученые озвучили список из пяти продуктов, которые вызывают у женщин целлюлит.

Как сообщает "Страна здоровья", первым опасным напитком считается кофе, поскольку оно снижает кровообращение в кожных покровах.

В перечень вредных продуктов попал сахар, который увеличивает количество свободных радикалов в организме, провоцирует потерю эластичности сосудов и стенок артерий. Отмечается, что целлюлит провоцируют даже 80 граммов сладости в день.

Третьим в списке значится алкоголь. Он увеличивает количество жира в крови и препятствует усвоению полезных витаминов.

Не несет пользы для кожи и фастфуд. Пицца, картошка фри, гамбургеры и куриные крылышки содержат много токсинов и насыщенных жиров. Помимо вреда для кожи, под удар попадают почки и сердечно-сосудистая система.

Пятой по вредности для кожи названа поваренная соль, которая способствует отекам и повышению уровня холестерина. Специалисты добавляют, что в продуктах ежедневно можно употреблять не более, чем пять граммов соли.

Напомним, в США команда исследователей установила прямую взаимосвязь между сексом и возникновением у женщин целлюлита.