В рейтинге свободы человека Украина минимально обогнала Россию

11 декабря 2018, 01:38

Незначительно уступают украинцам ОАЭ.

В соблюдении прав человека Украина недалеко ушла от России / Фото: REUTERS

В рейтинге "Индекс свободы человека 2018" Украина сделала серьезный рывок, поднявшись за несколько лет на 16 позиций.

Как сообщает Институт политических исследований и политических консультаций, отчет опубликовали международные исследовательские центры ко дню прав человека.

В 2018 году Украина находится на 118 месте, при этом Объединенные Арабские Эмираты заняли 117 место, а Того – 119. Аналитики отдали 120 место России.

Первенство по соблюдению прав человека в мире принадлежит Новой Зеландии, на втором месте – Швейцария, затем в первой пятерке следуют Гонконг, Австралия и Канада.

Худшая ситуация с правами человека в Ливии (158), Ираке (159), Йемене (160), Венесуэле (161), Сирии (162).

/ Фото: Институт политических исследований и политических консультаций

Исследователи использовали данные за 2008-2016 годы, рассчитывая индекс на основе 79 показателей личной, общественной и экономической свободы граждан государств.

Напомним, Госстат констатирует, что число украинцев, живущих за чертой бедности, сократилось на 9,2 процента, однако доход 33,9 процента граждан (около 14 млн человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума.

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Россия Украина рейтинг исследование права человека
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