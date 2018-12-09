Новый рейтинг знаков Зодиака по успешности: кто теперь самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедный

Составлен новый рейтинг знаков Зодиака по богатству / rabstol.net

Год подходит к концу, и астрологи, наконец, определили самые богатые знаки Зодиака-2018.

В новом рейтинге знаков Зодиака по богатству произошли некоторые изменения: на первое место вырвался Телец, которого ранее эксперты ставили в середину списка "Какой знак Зодиака притягивает деньги".

Итак, обновленный топ, какой знак зодиака самый успешный в финансовом плане, выглядит следующим образом, пишет Joinfo.ua:

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1. Телец

Во главу рейтинга знаков Зодиака по успешности астрологи выдвинули Тельца, опираясь на его личные качества: экономность, запасливость, трудолюбие (он не только умеет, но еще и любит работать). К тому же ему приписывают хорошо развитую интуицию и терпеливость, что очень помогает представителям этого знака в делах.

2. Дева

Самый богатый знак зодиака по версии Форбс – это Дева – сместился на вторую позицию. Представители этого знака Зодиака редко позволяют себе импульсивные траты, умеют просчитывать далеко наперед, видя целое в деталях – а посему это один из самых успешных знаков Зодиака в бизнесе.

В списке миллиардеров Forbes 12% богачей по знаку Зодиака – Девы. Среди них американский предприниматель, миллиардер, крупнейший в мире и один из самых известных инвесторов Уоррен Баффетт и основатель компании Oracle Ларри Эллисон.

К слову, второе место в рейтинге миллионеров по знакам Зодиака по версии Форбс занимают Овны (8%), хотя в обновленном рейтинге астрологов этот знак задвинут подальше (ранее занимал 4-ю строчку). В общем, если верить статистике журнала, то ведущие знаки Зодиака миллиардеров – это Дева и Овен.

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3. Скорпион

Одну позицию потерял и Скорпион, сместившись со второй строчки на третью. Представители этого знака постоянно занимаются самосовершенствованием и редко когда пасуют перед трудностями – в том числе финансовыми. Скорпионы трудолюбивы и всегда предпочитают начатое до конца – в этом и кроется их главный секрет финансовой успешности.

4. Козерог

Козерогам не нужна команда и чужая протекция, чтобы добиться успеха – хотя именно этому знаку зачастую не прочь доверить свои деньги или высокую должность люди богатые и влиятельные. Все дело в том, что Козероги ответственные и целеустремленные, а делами управляют на порядок лучше большинства других представителей зодиакального круга.

А вот самыми бедными, по мнению астрологов, являются Водолеи. Этот знак Зодиака очень противоречив, склонен к перепадам настроения. Он решителен и деньги любит – но добиться финансовых успехов ему, как правило, крайне сложно – особенно в работе, которая требует дисциплины и выполнения рутинных обязанностей. С творческими профессиями дело обстоит получше. Но и тут заработанные деньги уходят на реализацию новых проектов (а Водолеи весьма креативны, и новые идеи у них рождаются чуть ли не ежедневно), которые доход приносят, увы, не всегда.

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