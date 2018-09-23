Названы знаки Зодиака-транжиры

Три знака Зодиака являются самыми расточительными / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — земной, воздушный и огненный — Телец, Близнецы и Лев соответственно, являются самыми расточительными.

Людям, рожденным под этими знаками, трудно воздержаться от траты денег, пишет "Обозреватель".

Тельцов чаще всего не слишком волнует, во сколько обходится их комфорт, они склонны тратить немало денег на внешний вид. Представители этого знака смогут найти уйму аргументов, зачем им нужны дорогие обновки.

Читайте такжеАстролог рассказал, когда Украина станет членом ЕСБлизнецы очень любят себя побаловать, вознаградить за малейший успех, утешить, поднять чем-то настроение.

Рожденные под этим знаком люди мастерски убедят себя и остальных в том, что все траты денег своевременны, потянутся за кошельком и не станут сильно переживать насчет возможных последствий.

Львы очень любят создавать хорошее впечатление о себе и не жалеют на это ни денег, ни времени, ни сил. Также они буквально зависимы от совершения ненужных покупок, сиюминутной выгоды и показательного обогащения.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, счастливчиками первого месяца осени станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.