Гороскоп на 17-23 сентября: каким знакам Зодиака грозит опасность

17 сентября 2018, 17:08

Люди, рожденные под знаком Водолей, могут пережить эмоциональный взрыв.

СМИ узнали, что с 17 по 23 сентября четырем знакам Зодиака грозит опасность
С 17 по 23 сентября четырем знакам Зодиака грозит опасность / rabstol.net

На текущей неделе, 17-23 сентября, четырем из 12 знаков Зодиака — Овен, Телец, Рак и Водолей, грозит опасность.

Опасными являются 19 и 20 сентября, пишет ТСН.

ОВЕН

На протяжении всей недели представителей этого знака не будет покидать желание обрести свободу от обязательств или работы, которой они занимались всю весну и лето. Такое желание особенно может проявиться 20 сентября. 

В этот день, а также накануне, поздним Овнам стоить быть особенно осторожными с электричеством, отложить авиаперелеты, беречь здоровье, в частности, нервы и не поддаваться на провокации. 

ТЕЛЕЦ

Рожденные под этим знаком люди укрепят позиции на работе, но в личной жизни ожидаются неприятности — в первой половине недели возможны ссоры, ближе к концу недели — разрывы отношений.

С 18 сентября и до конца недели апрельским Тельцам нужно быть особенно внимательными к своему эмоциональному состоянию, проявлять осторожность и отказаться от перелетов и дальних поездок. 

БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака, рожденные в мае, рискуют поддаться влиянию Черной Луны и проявить себя неадекватно во время работы или во взаимоотношениях с коллегами. На следующей неделе Близнецы направят свою общительность на развитие отношений с другими людьми. 

РАК

В первые три дня недели люди, рожденные под этим знаком, будут полностью заняты решением рабочим вопросам. Представителям июньских Раков Венера даст хорошие возможности — финансовые или чувственные. Ближе к концу недели — 20 сентября — нужно быть осторожными за рулем, не подниматься на высоту.

ЛЕВ

Нужно потрудиться, чтобы привести в порядок все, что было придумано и создано ранее. "Иногда будет казаться, что все против вас: личные отношения трещат по швам, деньги уходят, и главное — не хватает сил, чтобы с этим справиться", — отметило издание.

Ранним Львам главное спокойно прожить 19 и 20 сентября, постараться в эти дни весь свой эмоциональный запал направить в творчество и в игры с детьми. 

ДЕВА

Неделя будет прекрасной для того, чтобы завершить все оперативные рабочие вопросы, а также любую важную деятельность. Люди, рожденные под этим знаком, могут оказаться в центре значимых для них событий и показать высокий профессионализм.

С 23 сентября Солнце и Меркурий перейдут в знак Весов и предоставят Девам возможность заниматься перспективными и долгосрочными вопросами. 

ВЕСЫ

С 20 сентября начнется период повышенной активности, возможна потеря чувства внутреннего равновесия. В этот и следующий день нужно контролировать свои эмоции в личном и деловом общении, друзья и коллеги могут сделать что-то неожиданное. В воскресенье у Весов могут обостриться хронические болезни или проявиться трудности на работе. 

СКОРПИОН

Есть возможность увеличения материального состояния, но с 19 по 21 сентября возможны и некоторые денежные потери. Представителям этого знака прогнозируется повышенная озабоченность отношениями с близкими партнерами, резкие движения в кругу друзей и нападки в соцсетях. В первую очередь, неприятности грозят Скорпионам, родившимся в октябре.

СТРЕЛЕЦ

Внимание сосредоточится на перспективных делах и крупных финансах, энергия найдет благодатное поле для вдохновенной деятельности, возможно резкое изменение в сфере отношений.

"Управитель вашего знака Юпитер заключил выгодную сделку с главным преобразователем Плутоном, и если вы окажетесь в нужном месте в нужное время, результаты этой сделки могут вас очень порадовать", — отмечается в материале.

КОЗЕРОГ

В первые три дня недели возможны удача в карьере, изменение социального статуса и финансового положения. Люди, рожденные под этим знаком, будут эмоционально уязвимы, С 19 по 21 сентября поздним Козерогам грозят травмы.

ВОДОЛЕЙ

Ранние Водолеи 20 сентября могут пережить эмоциональный взрыв, и будет очень хорошо, если все этим ограничится. В этот день и накануне стоит ограничить свои передвижения, общение, пользование электроприборами, авто- и мото- транспортом, всякого рода экстримом.

РЫБЫ

Поздние Рыбы будут чувствовать себя некомфортно физически и морально. Им будет непросто выразить себя, могут столкнуться с непониманием, неприятием и даже на день-другой слечь с недомоганием. 

"Но даже в эти трудные дни вы будете чувствовать вполне реальную и ощутимую поддержку — и психологическую, и финансовую", — добавило издание.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, счастливчиками первого месяца осени станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.

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