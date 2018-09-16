Какие знаки Зодиака рождены быть лидерами

Шесть знаков Зодиака прирожденные лидеры / rabstol.net

Звезды одарили лидерскими задатками шесть знаков зодиака. И каждый из них распоряжается врожденными умениями по-разному.

Тщеславный лидер Лев

Львов ведет огромное желание прославиться, завоевать всеобщее внимание и уважение. Часто сама судьба поднимает удачливого Льва на пьедестал. Ему важно не просто быть лидером, но и всячески демонстрировать высокое положение. Он готов на все ради признания и поклонения. У Льва всегда есть в запасе идея или оригинальный план, он готов заряжать всех вокруг мощной энергией и присущим ему Читайте такжеЭротический гороскоп от Pornhub на сентябрь для всех знаков Зодиакабесстрашием. Без должного почитания окружающих людей Лев попросту начинает болеть и страдать.

Сверхактивный лидер Овен

Еще один сильный солнечный знак с доминирующими качествами – Овен. Люди этого знака полны безудержной энергии и предприимчивости. У них нет и малейшего страха перед препятствиями, зато есть огромное упорство для достижения намеченных целей. Благодаря неудержимой силе воли лидер-Овен умело подчиняет себе окружающих. Но иногда он перегибает палку, действует чрезмерно импульсивно, и этим отталкивает даже самых верных соратников.

Трудолюбивый лидер Козерог

Каждый Козерог запрограммирован на успех в жизни. Звезды одарили представителей зимнего земного знака предусмотрительностью, ответственностью и терпеливостью. Лидер-Козерог не стремиться рисковать и принимать участие в авантюрах. Еще одно уникальное качество представителей этого знака – самоконтроль. Окружающие склонны доверять Козерогам, так как видят нерушимую надежность и ответственность.

Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаДипломатичный лидер Весы

Лидеры-Весы – виртуозы социального общения. Они легко сглаживают любые конфликты, быстро располагают к себе людей и искусно влияют на их мнение.Умение слушать других и открытость – незаменимые лидерские качества, которые с избытком есть у этого созвездия. Лидер-Весы способен рассудительно и беспристрастно управлять группой людей и мастерски поддерживать гармоничные отношения в коллективе.

Требовательный лидер Рак

У Раков есть поразительная способность манипулировать людьми. Они никогда не вступают в соперничество открыто. А вот ловкие маневры – их конек. Некоторое время хваткий и обаятельный Рак может выступать "серым кардиналом", а затем открыто получить желанное признание и власть.Они умеют сфокусироваться на конкретной цели и не ленятся постоянно учиться, что помогает развитию лидерских качеств. З

Оптимистичный лидер Стрелец

Свои лидерские качества Стрельцы проявляют непосредственно во время открытой конкуренции. Они не ищут изощренных путей, а действуют прямо, не боясь соревнований. Командовать в открытую, смело раздавать указания, советы и рекомендации – вот к чему стремятся представители этого знака. Звезды одарили Стрельцов неиссякаемым энтузиазмом и сделали его безграничным генератором идей. Этот знак любит риск, они неустанно верят в положительный исход, и фортуна часто им благоволит. Каждый Стрелец уверен, что может достичь любых высот, лишь приложив чуть-чуть усилий. Деньги для них не так важны, как признание доминирующего положения и успех.