Какой знак Зодиака притягивает деньги

Какие знаки Зодиака самые богатые / http://golbis.com

Считается, что дата рождения, точнее – знак Зодиака, под которым родился – определяет черты характера. Ну, а те в свою очередь помогают либо сколотить состояние – либо растранжирить все заработанное.

Итак, если верить астрологам, то рейтинг знаков Зодиака по богатству выглядит так:

12. На последнем месте оказался Стрелец. И дело не в том, что у представителей знака мало денег – просто ему их вечно не хватает. Так что люди-Стрельцы сами ставят себя на последнюю строчку в рейтинге достатка.

При этом они не транжиры: деньги предпочитают тратить на важные долгосрочные проекты (евроремонт в доме, покупка хорошего авто и т.п.). Но на такие покупки нужно накопить – а экономические реалии постсоветского пространства зачастую слизывают все сбережения одним инфляционным глотком.

Деньги Стрельцам приносят только те места работы, где они четко видят карьерные перспективы – рутинная же работа их просто убивает.

11. Водолей зарабатывать не любит, больше полагаясь на судьбу. Впрочем, Госпожа Удача редко оставляет представителей этого знака без кусочка хлеба, и даже с маслом.

Читайте также"Умеют сколотить состояние и добиться успеха": назван самый амбициозный знак ЗодиакаСвоими доходами предпочитают не хвастаться: ведь бедность – удар по их самолюбию, а богатство – повод ударить для их врагов, так зачем же напрашиваться?

Большой куш им, как правило, приносит реализация нестандартных оригинальных проектов. Так что им подходят как творческие профессии, так и научные – все, где можно смело ставить эксперименты.

10. Рыбы зарабатывать просто не умеют. Они бояться рисковать, часто профукивают вкусные возможности, да еще и склонны к транжирству. При этом они довольно равнодушны к деньгам. Поэтому-то, имея меньше тех же Стрельцов, в рейтинге достатка стоят выше них.

Тратят деньги чаще всего на себя любимых, причем импульсивно и без четкого понимая перспектив таких вложений.

Большие суммы Рыбы не зарабатывают, а скорее накапливают – чтобы спустить в свое удовольствие. Лучше всего реализуют себя в искусстве и шоу-бизнесе.

9. Весы находятся в конце рейтинга просто потому, что в самом процессе зарабатывания денег видят мало смысла. Они считают, что в жизни есть вещи, поинтереснее работы и поважнее денег.

Материальное благополучие зачастую зависит от спутника жизни. Лишаются они денег чаще всего из-за форс-мажорных обстоятельств: финансовый кризис, траты на лечение неожиданно свалившейся болячки, кража и т.п.

Лучше всего зарабатывают Весы, занимаясь творческими профессиями. Физический же труд им даже вреден (теми же травмами на производстве, к примеру).

8. Близнецы, как ни парадоксально, деньги зарабатывать умеют мастерски – а вот тратить нет. Отсюда и восьмая строчка в топе.

Читайте такжеТрамп и Гейтс по гороскопу – банкроты: правда и мифы о знаках ЗодиакаИменно неумение правильно и вовремя инвестировать, в том числе в развитие собственного бизнеса, и подкашивает финансовое благополучие представителей этого знака Зодиака. Из других весомых статей их расходов стоит назвать поддержку престарелых родственников (чаще всего родителей) и покупку недвижимости, которая зачастую не окупается, а лишь тянет на себя финансы.

Зарабатывать им лучше всего умственным трудом, причем выбирать профессию, где можно (и нужно) много трудится языком: пиар, реклама и т.п.

7. У Тельца денежки водятся, но хватает ему их разве что на "прожитие". Комфортное, да. Но только на него. То ли запросы у Тельца велики, то ли заработки хромают – тут сложно понять.

К слову, часто представители этого знака спускают деньги на новомодные гаджеты (тот же iPhone X), но при современной скоротечности научных разработок и жизни в целом довольно быстро выходят из моды. Так что покупка вскоре перестает радовать Тельца – и новая зарплата уходит на новый гаджет.

Работу Тельцы предпочитают стабильную и с гарантиями: чтоб и страховка была, и фиксированный отпуск. Лучше всего реализуют себя в профессиях, где надо работать с документами и цифрами – будь то деловая журналистика или биржевые операции.

6. Лев богат лишь с виду: свои доходы он спускает на пыль в глаза. На деле же, дома, может питаться "Мивиной". Однако у такой линии поведения есть и "плюсы": изо всех сил стремясь в круг сильных и успешных, Львы обрастают полезными связями и нужными знакомствами. Чем активно и пользуются при решении своих деловых проблем.

Деньги чаще всего тратит на себя: свое здоровье, внешний вид и т.д. Причем действует по принципу "Дешевая рыбка – дешевая юшка", так что сэкономить даже не пытается, усматривая в этом "развод" и финансовый ловушки. Пусть дороже – зато с гарантией и качественное!

Из Львов получаются неплохие предприниматели и отличные юристы.

5. Рак жить не могут без денег. Ну просто Скарлетт О’Хары какие-то! На "черный" день они откладывают столько, что порою ждут его с нетерпением.

Читайте такжеСтали известны самые алчные знаки ЗодиакаПредставители этого знака склонны к коллекционированию и собирательству, на что подчас и уходит значительная доля их сбережений. А еще любят делать подарки, причем дорогим им людям даже больше, чем себе.

Лучше всего реализуют себя на работе, где их труд не просто ценят, но и хвалят. Это дает им дополнительный стимул и силы сворачивать горы. Из профессий им отлично подходит психолог. Хороши Раки в сфере литературы и других искусств. Могут неплохо реализовать себя в профессиях, связанных с водою.

4. Финансовое благополучие сопровождает Овна до конца его дней. Сколотить состояние ему помогают природная храбрость и импульсивность. Последнее, увы, подчас помогает состояние и профукать. Впрочем, даже упав в финансовую ямку, Овны просто отряхиваются и смело шагают назад к финансовым вершинам.

Траты у представителей знака, как правило, дорогие: если вино – то марочное, если машина – то хорошая иномарка. Они просто не видят смысла в дешевых вложениях. А вот окружение из дорогих вещей крайне позитивно влияет на их самооценку и психологическое состояние.

Профессии им лучше выбирать те, где допускается большая доля личной инициативы и определенной свободы. К тому же Овнам отлично подойдут места работы, которые предусматривают командировки, поездки и разного рода путешествия. Могут позволить себе выбрать профессию, вязанную с риском.

3. Козерог зарабатывает много, а тратить мало. В этом и заключается главный секрет его финансового успеха. Трудоголизм — его врожденная черта, доведенная зачастую до абсолюта, зато помогающая достигать поставленных целей с легкостью.

Деньги тратит азартно: может спустить крупный куш в казино. Хотя – может и выиграть. Но это так, в рамках запланированного отдыха. В повседневной же жизни необдуманных и непредвиденных трат представители этого знака не любят. И даже в долг без расписки и залога вряд ли дадут.

Профессиональную сферу может выбирать практически любую. Но работу любит сложную, чтоб вызов был. Отлично реализует себя на управленческих должностях.

2. Скорпион на почетном втором месте рейтинга самых богатых знаков Зодиака. Однако тут есть нюанс: заработать свой первый миллион (или достичь другой финансовой верхушки) до должен в первой половине жизни, лет до сорока. Чем позже Скорпион начинает стремиться к финансовому успеху, тем сложнее тот ему дается.

Читайте такжеЧто приносит удачу каждому из знаков ЗодиакаДеньги тратит н реализацию своей мечты. Вот какая есть места на данном этапе жизни – на ту и тратит. Главная цель как зарабатывания им денег, так и их траты – чтобы Скорпион чувствовал себя свободным. Ну, и еще общественное признание его ума и заслуг.

Отлично реализуют себя в медицине. Любят работать с информацией, хотя в этом плане скорее выберут профессию налогового проверяющего, чем архивного работника.

1. И, наконец, самый богатый знак зодиака по версии "Форбс", и по версии астрологов тоже, – это Дева. Секрет их богатства – прочный сплав трудолюбия и аскетизма. Вот уж кто откажет себе даже в малом ради главной цели – важного проекта или крупного вложения.

Деньги, как уже понятно, тратит бережно. Крупные незапланированные траты могут быть связаны разве что с судебными издержками или улаживанием серьезного конфликта. А так – быт у них, может, и скромный, но их все устраивает.

Профессии им больше всего подходят практичные. Лучшие сферы для них – здравоохранение и наука.