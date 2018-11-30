Удача в делах и продвижение по службе: астролог рассказал, кому повезет в декабре 2018

Опубликован астрологический прогноз на декабрь / rabstol.net

Известный астролог Павел Глоба поделился точным астрологическим прогнозом и рассказал, каким из знаков Зодиака декабрь 2018 принесет удачу и успех.

Львам декабрь 2018 сулит удачу практически во всех серьезных начинаниях и проектах. При этом заслуженный успех придет лишь в случае кропотливой и энергичной работы. А долгожданный результат станет результатом напряженного труда и оправданного риска.

Родившимся под знаком Весов будет сопутствовать удача в бизнесе и деловых начинаниях, а целеустремленность станет залогом уважения коллег и партнеров по бизнесу. При этом, напоминает астролог, стоит помнить, что серьезные разговоры с начальством о продвижении по карьерной лестнице луче отложить, ведь стремительного повышения по службе не предвидится.

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И наконец Козерогам, как говорит Павел Глоба, декабрь-2018 предвещает успех в карьере и повышение по службе. При этом астролог подчеркнул, что для достижения стопроцентных результатов на работе потребуется придерживаться субординации с коллегами и руководством, сообщает strana-sovetov.com.

Напомним, ранее астролог рассказал, каким знакам Зодиака грозит опасность в декабре 2018.