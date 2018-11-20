Названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют этой зимой

Зимой четыре знака Зодиака разбогатеют, спрогнозировали астрологи

Из 12 знаков Зодиака четыре — два земных, один водный и один огненный — Козерог, Дева, Рак и Овен соответственно, разбогатеют этой зимой.

Представители других знаков не будут иметь трудностей с зарабатыванием денег, сообщают "Новости планеты" со ссылкой на астрологов.

К Козерогам уже в начале зимы начнут приходить деньги за проекты, которыми они занимались на протяжении последних недель.

Людям, рожденным под этим знаком, не советуют активно делиться своими успехами с окружающими, поскольку обязательно найдется завистник.

Девам звезды сулят повышение оклада на работе. Также старые знакомые вернут им долги, притом — с процентами. Кроме того, представители этого знака получат доход от старых дел, о которых они даже забыли.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки ЗодиакаРаков на работе ожидает приятный сюрприз, который повлечет за собой улучшение материального положения. Рожденных под этим знаком людей везение будет сопровождать и весной.

Овнам главное — не останавливаться в своей деятельности. Им светит повышение на работе, неожиданные премии и надбавки, стабильный основной доход.



Ранее астролог Влад Росс дал подробный прогноз на ноябрь-2018 для всех знаков Зодиака. По его словам, в последний месяц осени самыми успешными станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы.