Зазнаются и унижают: стали известны самые высокомерные знаки Зодиака

Три знака Зодиака являются самыми высокомерными / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — водный, воздушный и земной — Рак, Близнецы и Козерог соответственно, являются самыми высокомерными.

Люди, рожденные под этими знаками, могут зазнаться и унизить человека, не увидев в своем поступке ничего плохого, пишет "Обозреватель".

Раки являются вечными советчиками, они любят бесцеремонно влезать в чужую жизнь, в отношения. Представители этого знака суют свой нос в дела других людей, когда их об этом совершенно не просят, и никто не нуждается в их помощи.

"Конечно, это качество раздражает собеседника, однако Раков, как правило, это вовсе не смущает", — отметило издание.

Близнецы часто отличаются некоторой заносчивостью, им присуща чрезмерная гордость своей коммуникабельностью. Рожденные под этим знаком люди иногда не могут вовремя остановиться в разговоре, и он становится монологом, иногда довольно обидным для некоторых людей.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки Зодиака"Порой Близнецы спускаются до покровительственной снисходительности, так как в семи случаях из десяти считают себя куда более важными людьми в команде, компании или на рабочем месте", — говорится в материале.

Козероги — зазнайки, они снисходительно относятся к окружающим из-за чего нередко лишаются возможности принять мудрый совет или необходимую в определенный момент помощь.

"Вместо этого зазнайки предпочитают лишь увеличить нагрузку, крича во все горло о своем трудолюбии и ответственности (естественно, с употреблением фразы "в отличие от некоторых"). Однако внутри они часто не уверены в себе и крайне застенчивы", — добавило издание.

Ранее астролог Влад Росс дал подробный прогноз на ноябрь-2018 для всех знаков Зодиака. По его словам, в последний месяц осени самыми успешными станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы.