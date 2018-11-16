Зазнаются и унижают: стали известны самые высокомерные знаки Зодиака

16 ноября 2018, 06:33

Люди, рожденные под знаком Близнецы, чрезмерно гордятся своей коммуникабельностью.

Три знака Зодиака являются самыми высокомерными, узнали журналисты
Три знака Зодиака являются самыми высокомерными / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — водный, воздушный и земной — Рак, Близнецы и Козерог соответственно, являются самыми высокомерными.

Люди, рожденные под этими знаками, могут зазнаться и унизить человека, не увидев в своем поступке ничего плохого, пишет "Обозреватель".

Раки являются вечными советчиками, они любят бесцеремонно влезать в чужую жизнь, в отношения. Представители этого знака суют свой нос в дела других людей, когда их об этом совершенно не просят, и никто не нуждается в их помощи.

"Конечно, это качество раздражает собеседника, однако Раков, как правило, это вовсе не смущает", — отметило издание.

Близнецы часто отличаются некоторой заносчивостью, им присуща чрезмерная гордость своей коммуникабельностью. Рожденные под этим знаком люди иногда не могут вовремя остановиться в разговоре, и он становится монологом, иногда довольно обидным для некоторых людей.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки Зодиака"Порой Близнецы спускаются до покровительственной снисходительности, так как в семи случаях из десяти считают себя куда более важными людьми в команде, компании или на рабочем месте", — говорится в материале.

Козероги — зазнайки, они снисходительно относятся к окружающим из-за чего нередко лишаются возможности принять мудрый совет или необходимую в определенный момент помощь.

"Вместо этого зазнайки предпочитают лишь увеличить нагрузку, крича во все горло о своем трудолюбии и ответственности (естественно, с употреблением фразы "в отличие от некоторых"). Однако внутри они часто не уверены в себе и крайне застенчивы", — добавило издание.

Ранее астролог Влад Росс дал подробный прогноз на ноябрь-2018 для всех знаков Зодиака. По его словам, в последний месяц осени самыми успешными станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
близнецы раки Зодиак Козерог
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:57
Сколько Россия потеряла из-за санкций
06:35
Горбатюк подтвердил задержание подозреваемого в расстрелах на Майдане снайпера
06:33
Зазнаются и унижают: стали известны самые высокомерные знаки Зодиака Видео
06:15
"Отбить Путину желание гадить вне России": эксперт объяснил, кто и как загонит главу РФ в рамки Видео
05:54
Ученые рассказали, как влияет на людей секс в выходные
05:21
"Эти бесконечные ноги": Светлана Лобода поразила фигурой в мини-платье
04:49
Сокурсник Путина назвал "могильщика" России Видео
04:10
Китайский Хатико: пес ждет погибшую хозяйку уже третий месяц Видео
03:41
Напавший в туалете питон едва не откусил мужчине пенис
03:01
Появилось видео испытаний истребителя Су-57 на малозаметность Видео
02:35
Школьница-спортсменка отбилась от нападения насильника-педофила: опубликовано видео
02:17
"Неприятно удивлены": в Минспорта отреагировали на статью западных СМИ о подготовке в лагерях детей-убийц
01:52
Семья Маккейна высказала мнение о названии улицы Киева в его честь
01:29
Коррупционный скандал в НАБУ: Сытник не указал в декларации продажу земли в Крыму Видео
01:03
В Киеве в годовщину Майдана пройдет конкурс юных снайперов
00:41
"Мостик для прогулок за 260 млн": в Сети разнесли планы киевской власти на возведение пешеходного моста Фото
00:16
В Киеве Владимир Кличко собрал звездную тусовку на открытии бара Фото
15 ноября, четверг
23:55
В Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря
23:36
Климкин и Волкер обсудили усиление давления на РФ
23:16
Украина получила от России судебные расходы по "долгу Януковича" – СМИ
23:14
Смела - очередное невыполненное обещание Порошенко мнение
22:36
В России отреагировали на слова Орбана о нежелании работать с нынешней украинской властью
22:29
Великобритания планирует удвоить количество F-35
22:03
В Смеле стартовала подача тепла: треть котельных начали работу Видео
21:58
"Лох - это судьба": соцсети смеются над невыполненным обещанием Порошенко дать тепло в Смеле
21:30
"Выборы, как банальное соревнование кошельков": Сеть обсуждает давку пенсионеров на раздаче пайков от Ляшко
20:59
"Проломил головы ополченцам": в Калуге мужчина с дубиной жестоко избил прохожих Видео
20:58
Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в своей корпорации
20:44
"Любили 14-летних девственниц": Русская секс-работница рассказала об оргиях арабских шейхов
20:32
В МВД думают зимой штрафовать автовладельцев с летней резиной Видео
20:21
У Порошенко обвинили Путина во вмешательстве в избирательный процесс в Украине Видео
20:01
"Я хочу стать матерью": Бузова пустила журналистов в спальню и рассказала о сокровенном Видео
19:59
В Херсоне задержали агента Кремля, который готовил теракты против активистов - ГПУ
19:40
Брали "в добрые руки": на Киевщине псевдоволонтеры жестоко пытали и убивали животных Фото Видео
19:26
Ультиматум президента не работает: газовщики не дали тепло жителям Смелы Видео
19:20
Слежка за синагогой в Киеве: главный раввин Украины назвал имена причастных сотрудников НАБУ
18:58
"Просто дно": свалка при раздаче "предвыборных пайков" в Каменке попала на видео Видео
18:58
Повышение тарифов на отопление и госбюджет: в МВФ назвали условия утверждения программы stand-by Видео
18:26
"Javelin – только начало": Украина работает над прямыми закупками оружия в США Видео
18:25
Оксфордский словарь выбрал слово года
18:20
В Киевсовете заявили о рейдерском захвате ПАО "Киевметрострой"
18:01
В Киеве сквер возле посольства России назвали именем Немцова
17:57
"Это не дело президента": Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в Смеле Видео
17:56
"Белковая диета": в киевской школе учеников кормили супом с опарышами - фото
17:33
"Антицерковная группа": архиепископ УПЦ МП открестился от участия в объединительном соборе Видео
17:32
"После платежек за отопление будет не до покупок": кто и какими скидками заманивает украинцев на Черную пятницу-2018 Видео
17:30
В "Киевтеплоэнерго" рассказали о ликвидации прорыва теплосети в центре Киева
17:00
Дружбы не будет: Орбан оценил евроатлантические перспективы Украины Видео
16:58
Красный корпус КНУ им. Шевченко предложили перекрасить в желтый цвет
16:55
Отдых на четвереньках. Супермодель Ратаковски на отдыхе "засветила" прелести и стала в откровенную позу Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять