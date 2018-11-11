Названы три самых гениальных знака Зодиака

11 ноября 2018, 06:32

Близнецы, Девы и Водолеи признаны самыми умными знаками.

близнецы
Близнецы названы самым гениальным знаком Зодиака

Астрологи считают, что умственные способности человека напрямую связаны с тем, под какой звездой он родился. Они выделили три знака Зодиака-интеллектуала, которых можно назвать гениальными.

На первом месте гениальности, по мнению экспертов, находятся Близнецы. Рожденные под покровительством Меркурия - планеты эрудиции и логики, Близнецы обладают светлым умом и ярким интеллектом. С раннего детства представители этого знака проявляют любознательность и невероятную сообразительность. Близнецам свойственно решать задачи со скоростью света, замечать мельчайшие детали и всегда вычленять самое стоящее из огромного потока информации. Меркурий наделил Близнецов феноменальной памятью, быстрым усвоением информации и удивительной проницательностью. Кажется, стоит покопаться в голове у Близнеца и можно отыскать там ответ на любой вопрос. Несмотря на всю гениальность, часто представители этого зодиакального знака не очень мудры в ситуациях житейских. 

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака Зодиака"Серебро" гениальности получает Дева, которая по сути является интеллектуальной сестрой Близнецов, поскольку оба эти знака обладают одинаковой планетой-покровителем. Меркурий наградил Деву аналитическим складом ума, ярким и стремительно развивающимся интеллектом, умением анализировать и внимательностью к деталям. Предприимчивость и сдержанный критицизм не дают ввести представителей этого знака зодиака в заблуждение. Тратить время впустую — занятие не для Дев. Все свои знания они проверяют и закаляют на практике, часто с головой уходят в науку и разного рода исследования. 

И замыкает тройку гениальных знаков Водолей. Этому знаку покровительствует Уран — планета, одарившая Водолеев такой завидной гениальностью. Водолеи любят делать всё на свой лад. Маленьким Водолеям до всего есть дело, они обладают пытливым умом, и окружающим часто кажется, что эти детки не от мира сего. Водолеи упорно следят за техническим прогрессом, обожают всевозможные технологические новинки и идут в ногу со временем. А еще Водолеи — воодушевленные экспериментаторы и инноваторы.

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