Стало известно, каким знакам Зодиака звезды сулят брак в 2019-м

Знаки Зодиака /24СМИ

Грядущий 2019 год принесет девушкам/женщинам, рожденным под некоторыми знаками Зодиака, долгожданный статус невесты и жены.

Такое сообщение опубликовал портал Signorina.

Скорпионы.

Дамам, рожденным под этим знаком нужно уже сейчас тренировать произношение фразы: "Я согласна". Романтические чувства неимоверной силы не оставят камня на камне от крепости одиночества даже у самых некоммуникабельных "скорпионок".

Стрельцы.

Читайте такжеСтало известно, у каких знаков Зодиака есть способности к магииДля дам, родившихся под этим знаком, уже в 2019-м прозвучит пресловутый "Свадебный марш" Феликса Мендельсона-Бартольди. Амур уже наточил стрелы и сейчас мажет их наконечники любовным ядом. Причем астрологи рекомендуют Стрельцам без особого сожаления расставаться с личной свободой- новоиспеченная вторая половинка ничуть не разочарует, хотя и будет периодически проверять чувства на крепость.

Рыбы.

Одиноким дамам/барышням, рожденным под этим знаком, звезды приготовили очень позитивные знакомства. Ну а тех, кто уже состоит в отношениях, партнеры окружат нежностью и заботой, а потом поведут прямо в ЗАГС (скорее всего, летом). Астрологи советуют идти до конца, поскольку повторного шанса может и не случиться.

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