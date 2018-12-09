Пьют, ужасно ревнуют: названы самые "безбашенные" знаки Зодиака

9 декабря 2018, 12:12

Представители одного из знаков Зодиака считают себя лучше других.

Три знака Зодиака являются самыми
Три знака Зодиака — самые "безбашенные" / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — Близнецы, Водолеи и Скорпионы, являются самыми "безбашенными".

Люди, рожденные под знаком Близнецы, двуличные и могут грубо врать, часто они самые высокомерные.

Также представители этого знака нередко страдают алкоголизмом. Они имеют проблемы с алкоголем из-за того, что не умеют не брать в руки стакан, рюмку, чашку или бутылку в пьющей компании, любят быть в центре внимания, а спиртное им в этом помогает.

Водолеи отличаются повышенной злобой и мстительностью, среди них нередко встречаются злые ревнивцы. Водолеи часто испытывают ревность даже тогда, когда у них в отношениях со второй половинкой все хорошо.

Читайте такжеНазван лучший муж по знаку ЗодиакаСкорпионы считают, что они лучше остальных людей, их цинизму нет границ. Являются хладнокровными правдорубами, способны жестоко подвергнуть критике человека, при этом понимая, что могут разбить собеседника.Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.

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