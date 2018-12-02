Гороскоп на декабрь-2018: астролог рассказал, чего ждать каждому знаку Зодиака

Влад Росс поделился собственным астрологическим прогнозом для всех знаков Зодиака на декабрь-2018

Последний месяц 2018 года будет довольно нестабильным, переменчивым и чрезмерно эмоциональным. В этот период разум у всех будет уступать эмоциям.

Декабрь пройдет на контрастах: первая половина месяца будет не очень удачной, насыщенной какими-то неурядицами, но уже после 13 числа все будет путем.

С 1 по 3 декабря Венера будет находиться в оппозиции к Урану, что всегда сулит критические ситуации. В это время возможны разного рода поломки, неприятности в дороге, сложные финансовые ситуации. В эти дни человека могут буквально "раздевать", причем в прямом смысле: зайдешь в подворотню, как ни в чем не бывало, а выйдешь – с тебя все сняли. Это невероятно сложный период для вложения денег и осуществления финансовых операций. Это также не лучшее время для покупок: купишь какую-то вещь 1-3 декабря, а она очень быстро разрушится или придет в негодность.

Читайте такжеАстролог спрогнозировал, кто возглавит Единую православную церковь"Потери и расставания" – это будет просто лозунгом первых трех дней декабря. Они принесут самые неожиданные повороты в делах и планах, отсутствие стабильности – что ни возьми, все будет весьма нерадостно.

Тем более, именно в один из этих дней – 2 декабря – Венера войдет в зодиакальный знак Скорпиона. А когда планета входит не в свой дом и не в свой знак зодиака, это сулит ей своего рода падение. Так что нас ждет "падшая Венера". Что это значит для нас? Это говорит о том, что в этот период могут возникать конфликты и разногласия между супругами и бизнес-партнерами, сложности в общении, серьезные споры. И после вхождения Венеры в Скорпиона такая сложная ситуация будет продолжаться весь оставшийся месяц. Потому разного вида партнерства могут претерпевать существенные изменения.

Дальше, 4-12 декабря, нас ждет благоприятный период, который будет обусловлен тем, что в новолуние Меркурий станет директным. Это – хороший знак. После этого воспрянут духом люди, пойдут в гору дела, торговля наладится.

Тем более, в этот же период, 7 декабре, будет новолуние. И одновременно с этим будет соединение Марса и Нептуна, тогда как Марс – это планета энергии, а Нептун – мифологии. Это время эмоциональных порывов, внезапных побуждений, просто бури эмоций. А вот ментал в этот период может полностью замолчать. Это будут дни сильнейшей чувствительности, эмпатии. У многих будет необыкновенно сильное желание в эти дни претворить в жизнь свои мечты. Людьми будут целиком овладевать чувства.

Должен предупредить: в этот период велика опасность изнасилований в темное время суток, потому что одержимые люди будут просто воскресать. Так, например, потенциальный убийца, который вроде еще и не стал убийцей, как раз в это время может им стать. Это будет период сильных эмоциональных приливов и отливов.

Влад Росс / Главред

Следующий период – 13-18 декабря – очень позитивный и удачный для новых проектов и планов. Это уже будет растущая Луна, а Меркурий войдет в знак Стрельца. Это будет благоприятное время для каждодневных дел, работы. А еще в эти дни будет возможность добиться повышения зарплата. Это период новых возможностей и новых замыслов, хорошее время. С 13 по 18 декабря благоприятно решать профессиональные задачи, менять род деятельности, а также отправляться за товаром за границу (челночники должны использовать это время, чтобы получить товар за границей и привезти его сюда).

Читайте также"Лучше дефолт": астролог рассказал, как МВФ "имеет" Украину19-24 декабря – это самые лучшие числа в декабре, кто их пропустит, тот, считайте, потерял все время в этом месяце. В эти дни возможен грандиозный успех, потому что Меркурий соединится с Юпитером. Прекрасное время для начала большого нового проекта или существенного расширения вашего дела. В эти дни будет очень большая мотивация, претензия на особенность. Также это лучшее время для начала рекламной кампании. Политикам на заметку: эти дни идеально подходят для того, чтобы заявить об участии в президентской гонке и развешать на бигбордах свои физиономии.

Плюс как раз в этот период нас ждет полнолуние – 23 декабря. А полнолуние у нас всегда связано с раскрытием, выходом эмоций. Это прекрасное время для презентации себя в обществе и для большого, просто грандиозного, успеха в финансовых делах. И однозначно это лучшее время для торговли и покупок. Если вы раздумывали, когда покупать машины, дубленки, золото, то используйте для таких важных покупок именно это время, потому что это весьма позитивный период, за который можно заработать больше, чем за все другие дни месяца.

Далее, с 25 по 31 декабря, между Плутоном и Венерой – планетами секса и любви – сложится крайне благоприятное положение, так называемый секстиль. Такой аспект между планетами сулит большую страсть, секс, любовь под новый год. Очень вероятны в это время новые увлечения и особенно страстные отношения с партнером.

Кроме того, это также прекрасное время для больших инвестиций в недвижимость. Это время, когда деньги можно вкладывать в собственную перспективу. Люди, которые находят такое перспективное дело и совершают в нем первый шаг, могут рассчитывать на большой рост в этом направлении в течении многих ближайших лет.

Читайте такжеАстролог рассказал, когда исчезнут страны и границыТакже, учитывая, что в декабре начинаются новогодние отпуска и рождественские каникулы, когда много кто решает отправиться в путешествия, следует сказать несколько слов о катастрофических датах, то есть днях, когда возможны разные дорожно-транспортные происшествия и аварии. В декабре таких дней, к счастью, немного – 1-3 число, то есть самое начала месяца. А далее, особенно в конце месяца, ситуация для дорог, разъездов и путешествий весьма благоприятная. Единственное, что 22-25 декабря лучше не путешествовать водными видами транспорта, потому что существует опасность затопления пароходов. Кроме того, если в это время будут идти дожди или снегопады, тоже лучше воздержаться от поездок и активности, потому что будет опасность, связанная с водой, снегом – чем-то таким.

В целом, месяц не катастрофичный. С ноября началась тенденция, когда такие катастроф, как были с августа по октябрь, случаться не будут. Такая относительно спокойная ситуация будет сохраняться весь декабрь.

Так что первая половина декабря, числа до 13-го, нас не очень порадует, а вот потом, вплоть до конца месяца, нас ждет очень мажорный период.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака

Фавориты декабря:

Водолеи. Наибольший успех в декабре ждет Водолеев. В этом месяце они найдут много новых покровителей, меценатов, а также друзей. Во второй половине декабря перед ними откроются прекрасные возможности в самых разных сферах. В Водолеев начнут вкладывать деньги, в них поверят. Они смело могут финансово рисковать. Особенно во второй половине месяца их ждет безусловный финансовый успех в каком-то новом проекте, в каком-то таком деле, которым Водолеи еще не занимались до того. Их также может крайне удачный переход в другую компанию, причем совершенно неожиданным образом. Водолеям в декабре либо предложат намного бо́льшие деньги на новом месте, либо на старом им повысят зарплату.

Читайте такжеЯнуковичу и не снилось: астролог рассказал, как Порошенко будет фальсифицировать выборыЛьвы. Хороший период также будет у Львов. В первой половине месяца у них может просто взыграть эмоциональная жизнь: успех в любви, фонтан эмоций, счастье, притяжение к любимой (или любимому), возможность выиграть лотерею. "На ловца и зверь бежит" – это будет про Львов в декабре: нужные люди и события сами будут притягиваться в их жизнь. Помимо прочего, для Львов в декабре будет подходящее время, чтобы забеременеть, завести ребенка. Любовь, секс, отношения – в этом Львам будет везти. В общем, благостное время ждет Львов, им будет катастрофически везти. Я даже не вижу как-то особых проблем или чего-то такого в декабре, чего бы они не сумели преодолеть.

Тельцы. Хороший период в декабре также ждет представителей этого знака. Особенно удачными будут инвестиции, страхование имущества, а еще неожиданно они могут получить наследство. Также у Тельцов в декабре будет защита от трудных и неприятных ситуаций в дальних дорогах, поэтому они могут спокойно путешествовать. Да и в целом у них весьма благоприятная ситуация в последнем месяце года.

Скорпионы. Скорпионов ждет очень хорошая ситуация, особенно в финансовом плане. И продлится она весь месяц. Скорпионы в фаворе, их ждет успех, динамика. Они смело могут рисковать, вкладывать во что-то деньги. В частности, они могут рассчитывать на успех в делах, связанных с недвижимостью. Семейные дела также будут складываться хорошо и благостно. Единственное неприятное, что у Скорпионов может быть в декабре – это разоблачение измен: если им изменят супруг (или супруга), как раз в декабре они могут об этом узнать.

Неудачники декабря:

Раки. Негативный период в декабре ждет Раков. Им следует быть готовыми к сложным ситуациям, противостоянию с партнерами, с которыми они могут разругаться, особенно в первой половине месяца. Трудности в контактах и непонимание во взаимоотношениях – к этому тоже Ракам надо быть готовыми. На них даже могут подать в суд или понизить в должности. Все в их жизни в этот период будет происходить как-то не так.. Ракам однозначно не стоит в это время менять работу, да и вообще что-то менять в своей жизни кардинальным образом – лучше пересидеть и переждать это время.

Овны. У Овнов возможны неприятные истории в дорогах, сложности в поездках – велика угроза ДТП и опасных ситуаций. Потому представителям этого знака, если они до сих пор этого не сделали, надо срочно поменять летние шины на зимние, а еще лучше – просто стараться не выезжать в эти дни. В их жизни также возможны неожиданные ситуации, связанные с предательствами и разочарованиями.

Читайте такжеВенгрия еще попьет кровушки Украине: астролог рассказал о судьбе ЗакарпатьяВесы. Представители этого знака также являются одними из главных неудачников месяца: их могут обворовать, обмануть, их квартиру могут посетить домушники, у них могут угнать автомобиль… Весам лучше не доверять кому-то свои финансовые проекты. "Доверяй, но проверяй" – это должен быть просто лозунг у Весов в декабре. Также им лучше не вкладывать деньги в непроверенные имущественные проекты. Время, когда им стоит просто отдыхать и поменьше активничать.

Козероги. Козерогов также ждет сложный период в декабре. Весь месяц для них будет непростой. В это время у них ощутимо расширится зона неприятелей. Козероги будут пытаться очень многое сделать в декабре, но не успеют этого. У них словно будет сжиматься какая-то пружина, и все будет как-то сложно. Самая главная угроза для них в декабре – риск потерять самых близких людей (может уйти от них жена (или муж), или любовница может сказать "до свидания"). Также их ждут сложные ситуации с родственниками. Это худшее время для приобретения недвижимости или смены места жительства.

Нейтральным месяц будет для:

Стрельцы. Для Стрельцов не очень благоприятной будет первая половина месяца, но прекрасной будет вторая, когда их будет ждать успех, счастье, большие возможности. Они смогут "прокрутить" очень много денег, особенно в 20-х числах. Но первые десять дней месяца будут очень сложными, с разного рода неожиданными поворотами, расставаниями, когда будет казаться, что все безрадостно и сложно.

Близнецы. Близнецов также ждут то взлеты, то падения. Они сумеют наладить жизнь во второй половине месяца, когда их будет ждать успех в партнерстве, контактах. Близнецы могут найти вторую половину или судьбу, особенно под новый год. Ну, или найти любовницу… Этот период будет периодом страсти, любви и отношений. Во второй половине месяца им можно менять работу, род занятий, хорошо будет идти торговля и взаимодействие с обществом. Однако в первой половине месяца возможны проблемы со здоровьем, особенно это касается переломов конечностей – нужно быть осторожными на льду.

Читайте такжеАстролог рассказал о шансах Тимошенко стать президентомРыбы. В декабре Рыбы могут ощущать над собой насилие, они могут просто притягивать насильников к себе. Сейчас Марс идет по зодиакальному знаку Рыб. Потому у представителей этого знака могут быть сложные ситуации, связанные с вымогательством, "наездами", рейдерством. Особенно – первая половина месяца. А вот вторая половина декабря будет более благоприятной, и Рыбы выйдут из сложной ситуации, которая будет сохраняться в первой половине декабря. Для них вторая половина месяца будет хорошим временем, чтобы на время укрыться от всех, уехать куда-то за границу и отдохнуть.

Девы. Начало месяца у Дев будет благоприятным, особенно это касается дел, связанных с недвижимостью – именно в этой сфере их будет ждать успех. Во второй половине месяца они могут оказаться в неожиданно трудных ситуациях, связанных с начальством и работой. Возможны сложные ситуации в плане расписания, деятельности: они могут не все успеть, что планировали, могут не охватить тот участок работы, который бы им хотелось сделать. Из-за этого могут быть непростые ситуации с вышестоящими и руководством. Это однозначно не лучшее время для Дев, чтобы выпячивать свое эго.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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