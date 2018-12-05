Лузеры декабря: астролог назвал четыре невезучие знака Зодиака

Астролог составил гороскоп на декабрь-2018

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которые будут везунчиками месяца. Среди них – Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы. Неудачниками месяца, по данным Росса, станут Раки, Овны, Весы и Козероги. Об этом он рассказал в комментарии Главреду.

Главным аутсайдером декабря-2018 станет Рак. Им следует быть готовыми к сложным ситуациям, противостоянию с партнерами, с которыми они могут разругаться, особенно в первой половине месяца. На них даже могут подать в суд или понизить в должности. Все в их жизни в этот период будет происходить как-то не так. Ракам однозначно не стоит в это время менять работу, да и вообще что-то менять в своей жизни кардинальным образом – лучше пересидеть и переждать это время.

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазомВторое место неудачника месяца занял Овен. У Овнов возможны неприятные истории в дорогах, сложности в поездках – велика угроза ДТП и опасных ситуаций. В их жизни также возможны неожиданные ситуации, связанные с предательствами и разочарованиями.

"Бронзу" невезучего знака декабря получают Весы. Их могут обворовать, обмануть, у них могут угнать автомобиль. Весам лучше не доверять кому-то свои финансы и не вкладывать деньги в непроверенные имущественные проекты. Декабрь - время, когда им стоит просто отдыхать.

И замыкает четверку аусайдеров Козерог. В декабре у них ощутимо расширится зона неприятелей. Козероги будут пытаться очень многое сделать, но не успеют. Самая главная угроза для них в декабре – риск потерять самых близких людей. Также их ждут сложные ситуации с родственниками. Это худшее время для приобретения недвижимости или смены места жительства.

Читайте такжеНазваны лучшие отцы по знаку ЗодиакаКроме того, Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для остальных знаков Зодиака. Он рассказал о неудачниках месяца и о тех знаках, для которых декабрь будет нейтральным.