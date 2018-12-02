Кому повезет в декабре-2018: астролог назвал четыре фартовые знака Зодиака

Гороскоп на декабрь-2018

Астролог Влад Росс назвал четыре знака Зодиака, которые будут везунчиками декабря 2018 года. Среди них – Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам Росса, любимчиком месяца станет Водолей. Их ждет удача в разных сферах, особенно хорошо пойдут дела в финансовых делах и карьере. Во второй половине декабря они смело могут финансово рисковать - их ждет безусловный успех в каком-то новом проекте, в каком-то таком деле, которым Водолеи еще не занимались до того. Это благоприятный период для смены работы. Водолеям в декабре либо предложат намного бо́льшие деньги на новом месте, либо на старом им повысят зарплату.

Читайте такжеГороскоп на декабрь: прогноз для всех знаков ЗодиакаНа втором месте везунчиков – Лев. Особенно удачливыми они будут в любви, сексе, отношениях. Помимо прочего, для Львов в декабре будет подходящее время, чтобы забеременеть, завести ребенка. Нужные люди и события сами будут притягиваться в их жизнь. В общем, благостное время ждет Львов, им будет катастрофически везти.

"Бронзу" удачливого знака месяца получит Телец. Особенно успешными будут инвестиции. Неожиданно они могут получить наследство. Также у Тельцов в декабре будет защита от трудных и неприятных ситуаций в дальних дорогах, поэтому они могут спокойно путешествовать.

И еще одним фартовым знаком декабря станет Скорпион. Их ждет успех в финансовом плане. Они смело могут рисковать, вкладывать во что-то деньги. В частности, они могут рассчитывать на успех в делах, связанных с недвижимостью. Семейные дела также будут складываться хорошо и благостно. Единственное неприятное, что у Скорпионов может быть в декабре – это разоблачение измен: если им изменят супруг (или супруга), как раз в декабре они могут об этом узнать.

Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для остальных знаков Зодиака. Он рассказал о неудачниках месяца и о тех знаках, для которых декабрь будет нейтральным.