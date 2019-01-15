Психолог рассказала об угрозах постоянного самокопания

Из-за постоянного самокопания у человека может снизиться самооценка, сообщила психолог / vitamini-veselibai.blogspot.com

Психолог Ани Амбарцумян сообщила, что постоянное самокопание в своих неудачах может привести к низкой самооценке и лишает человека сил.

Людям для повышения самооценки нужно благодарить себя за достижения и поступки, рассказала эксперт Обозревателю.

По словам собеседницы, очень важно вернуть ценность и важность себе, свою значимость для себя.

"Это состояние — "я не такой в семье, в коллективе, в обществе" — может привести к тому, что что бы человек не делал, он будет вечно недоволен собой. Естественно, мотивации мало, сил все меньше и меньше даже просто ходить на работу и выполнять какие-то свои обязательства", — заявила она.

Психолог подчеркнула, что, как правило, мозг человека сфокусирован на чем-то несделанном. "Но как только мы возвращаем себе важность, что мы что-то сделали ценное — …мы возвращаем таким образом ценность себе…", — сказала эксперт. Ранее психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.