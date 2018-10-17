Психолог посоветовала, как избавиться от страха "что скажут люди"

17 октября 2018, 04:33

Если человек реализовывает себя — он обретает крылья, отметила эксперт.

Психолог сообщила, что избавиться от страха
Избавиться от страха "что скажут люди" возможно, нужно быть радостным, благодарным и преодолевающим смущение, сообщила психолог / Reuters

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, что избавиться, в частности, от страха "что скажут люди" можно, если быть человеком, преодолевающим смущение, радостным и благодарным.

Масштаб мечты человека зависит от масштаба личности, реализовывать себя — это обрести крылья, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Только ты знаешь, какие усилия понадобились, чем необходимо было пожертвовать и от чего отказаться ради верности именно своей мечте. Она может быть никому не нужна, и не спасти ничью жизнь", — отметила Холоденко.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как зарабатывать большеПри этом, когда человек начинает "летать от наполненности, все, кто наблюдают за этим, становятся счастливее и сознаются себе в собственных желаниях".

"Быть радостным, благодарным, преодолевающим смущение — это одно из самых важных дел на Земле! Только так ты становишься свободным от невротической зависимости "любит или нет", от страха "что скажут люди", от претензий к правительству и устройству мира. Только так начинается проживание личности, творца, который рождает любовь своей окрыленностью!", — добавила автор.

Ранее Наталья Холоденко сообщила, что поражения воспитывают целеустремленность, пробуждают настоящие чувства, задевают, ранят, но всегда исцеляют от серости. По ее словам, проигрыши являются естественной частью жизни человека. 

Справка. Невротик — это человек, которому присуща тревожность, эмоциональная неустойчивость, низкая самооценка. Таким люди очень сложно управляют своими негативными эмоциями, им кажется, что вся жизнь состоит только из плохих моментов. 

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страх зависимость Наталья Холоденко
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