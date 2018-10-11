Психолог сказала, что превращает людей в зависимых невротиков

11 октября 2018, 03:34

Люди становятся невротиками из-за нескольких страхов, утверждает эксперт.

Психолог утверждает, что из-за страха одиночества и осуждения люди становятся зависимыми невротиками, утверждает психолог
Из-за страха одиночества и осуждения люди становятся зависимыми невротиками, утверждает психолог / Reuters

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что страх одиночества и осуждения превращает людей в зависимых невротиков.

Нужно вернуть себя себе и не бояться потерять кого-то, написала эксперт на своей странице в Instagram. 

"Страх одиночества и осуждения превращает нас в зависимых невротиков. И уже не видишь своих границ, ненормальное оправдываешь, ждешь, фантазируешь, что само собой решится", — отметила психолог.

Кандидат наук призвала вернуть себя себе, не терпеть неприятные вещи, даже если есть страх остаться без поддержки. "Потому что потерять кого-то — это страшно, потерять себя — это безнадежно!", — добавила эксперт.

Ранее Наталья Холоденко сообщила, что поражения воспитывают целеустремленность, пробуждают настоящие чувства, задевают, ранят, но всегда исцеляют от серости. По ее словам, проигрыши являются естественной частью жизни человека. 

Справка. Невротик — это человек, которому присуща тревожность, эмоциональная неустойчивость, низкая самооценка. Таким люди очень сложно управляют своими негативными эмоциями, им кажется, что вся жизнь состоит только из плохих моментов. 

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психолог Наталья Холоденко
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