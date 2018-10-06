Психолог рассказала о пользе поражений

6 октября 2018, 04:53

Эксперт подчеркнула, что учиться падать так же важно, как и стоять на пьедестале.

Психолог отметила, что поражения пробуждают в человеке настоящие чувства
Поражения пробуждают в человеке настоящие чувства, отметила психолог / УНИАН

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что поражения воспитывают целеустремленность, пробуждают настоящие чувства, задевают, ранят, но всегда исцеляют от серости.

Проигрыши являются естественной частью жизни человека, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Учиться падать так же важно, как и стоять на пьедестале. Потому что поражения — это естественная часть жизни. По сути, они происходят от отсутствия опыта и завышенных ожиданий. Ты трезвеешь, затем понимаешь четче, что и как лучше делать. И это отличный путь", — отметила автор.

По ее словам, неудачи, ошибки, проигрыши — это разные имена одного и того же процесса движения вперед. "Не стоит ставить себе "двойки", а всего лишь сразу принять: если ты красишь стену — какое-то время воняет краска, если ешь — отдаешь унитазу результаты переработки, если светит солнце — потом будет дождь...", — добавила психолог.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как зарабатывать больше"У всего, что движется на Земле, есть разные стадии. И это ни хорошо, ни плохо, это закономерно. Так зачем же каждый раз расстраиваться?", — поставила вопрос кандидат наук.

"Если ставить цели, которые будоражат, ползти к ним на животе через силу, карабкаться на самую вершину, становишься очень красивым. Любые преодоления требуют искренности. А за ней — целый мир познания своих желаний, откровений, результатов", — подчеркнула эксперт.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
психолог поражения Наталья Холоденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:29
Альбина Джанабаева засветила голую грудь на пикантном фото
04:53
Психолог рассказала о пользе поражений Видео
04:14
"Коровой меня называл!": Анфиса Чехова рассказала о травле в школе от учителей
03:49
Эксперт объяснил, почему в России рухнул рейтинг Путина Видео
03:01
Bellingcat назовут настоящее имя второго отравителя Скрипалей
02:47
"Теперь она – король Артур!": 8-летняя девочка выловила в озере меч, которому 1500 лет Фото Видео
02:20
Эксперт объяснил, почему цена на газ растет быстрее, чем на электроэнергию
01:36
Ученые назвали эффективное средство для профилактики рака легких
00:45
В Киеве расстреляли бизнесмена Видео
00:31
В России вспыхнул еще один торговый центр - опубликовано видео Видео
05 октября, пятница
23:56
Путину из США отправили письмо с ядом
23:19
"У тебя такие Гросу": украинская певица Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте
22:51
В детсаду на Хмельнитчине отравились 20 детей
22:30
Сенцов написал новое письмо своей сестре
22:26
6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делать
21:59
В Нацсовете по ТРВ похвастались своими успехами на поприще телецензуры
21:49
Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных Видео
21:47
Константин Хабенский Видео
21:42
Украина надеется на помощь США и ЕС в остановке стройки "Северного потока-2"
21:23
Украина направила России ноту Видео
20:39
"Было бы желание": Тука назвал страну – следующую жертву Путина
20:27
"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовки
20:22
"Танці з зірками": Леся Никитюк была на грани вылета – названа причина Видео
19:53
В Украине начались массовые проверки бизнеса
19:27
СБУ выяснила имена девяти российских хакеров, атаковавших украинскую инфраструктуру
19:03
И ты, Брут: Германия встала на сторону США в скандале с киберататками ГРУ
18:57
В Харькове копы избивали людей в метро и требовали с них деньги - видео Видео
18:44
Грязевые вулканы и тектоника: эксперты объяснили, почему разваливается Крымский мост Видео
18:21
В Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать
17:55
"Прошу прощения у всех, кого подвел": Сенцов сделал первое заявление после прекращения голодовки
17:54
Кристина Орбакайте Видео
17:50
Яценюк призвал Запад занять жесткую позицию в Совбезе ООН по миротворцам
17:45
"У меня бойлер": Кличко объяснил, почему не решается вопрос с отсутствием горячей воды в Киеве Видео
17:34
У Тимошенко обвинили Порошенко в "отжиме" NewsOne
17:17
"У РПЦ влияние лишь в странах, где стоят войска РФ": Церковь еще одной страны выступила против Томоса для Украины Видео
16:45
Украинцы смогут ездить по внутренним паспортам еще в одну страну
16:33
В Ровно прямо на ходу загорелся поезд
16:22
"Политика удава": Тука рассказал, как Запад душит Россию Видео
16:20
Бой Макгрегора и Хабиба: "Крыса-террорист" и скандал на пресс-конференции Видео
16:08
"Депрессия в глазах": фанаты Ани Лорак обеспокоены ее состоянием
15:53
Омбудсмен Рады объяснила, что значит прекращение голодовки Сенцовым Видео
15:51
Яценюк расказал, о чем говорил с "человеком, который поддерживает Украину"
15:28
"Недружественный жест": Будапешт озвучил новое обвинение в адрес Киева Видео
15:23
"Легендарный таможенник и протеже кума Путина": что известно о новом владельце NewsOne Видео
15:22
Кличко проверил отремонтированное общежитие для работников КП
15:08
"У России ничего не получится": Яценюк о результатах встречи с Меркель о транзите газа
15:08
Умерла легендарная украинская актриса Нила Крюкова Видео
15:02
Центральная избирательная комиссия избрала нового главу
14:52
"Какой брутальный мачо!": Олег Винник покорил фанаток новыми фото
14:46
"Прощай, Капитан Америка": Крис Эванс сообщил о повороте в судьбе "Мстителей" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять