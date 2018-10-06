Психолог рассказала о пользе поражений

Поражения пробуждают в человеке настоящие чувства, отметила психолог / УНИАН

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что поражения воспитывают целеустремленность, пробуждают настоящие чувства, задевают, ранят, но всегда исцеляют от серости.

Проигрыши являются естественной частью жизни человека, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Учиться падать так же важно, как и стоять на пьедестале. Потому что поражения — это естественная часть жизни. По сути, они происходят от отсутствия опыта и завышенных ожиданий. Ты трезвеешь, затем понимаешь четче, что и как лучше делать. И это отличный путь", — отметила автор.

По ее словам, неудачи, ошибки, проигрыши — это разные имена одного и того же процесса движения вперед. "Не стоит ставить себе "двойки", а всего лишь сразу принять: если ты красишь стену — какое-то время воняет краска, если ешь — отдаешь унитазу результаты переработки, если светит солнце — потом будет дождь...", — добавила психолог.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как зарабатывать больше"У всего, что движется на Земле, есть разные стадии. И это ни хорошо, ни плохо, это закономерно. Так зачем же каждый раз расстраиваться?", — поставила вопрос кандидат наук.

"Если ставить цели, которые будоражат, ползти к ним на животе через силу, карабкаться на самую вершину, становишься очень красивым. Любые преодоления требуют искренности. А за ней — целый мир познания своих желаний, откровений, результатов", — подчеркнула эксперт.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо