"Не так, как у мужчин": названы особенные симптомы инфаркта у женщин

Ульяна Супрун назвала особенные симптомы сердечного приступа у женщин / happy-giraffe.ru

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что у женщин инфаркт может проявляться иначе, чем у мужчин.

При инфаркте у женщин могут болеть одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот, сообщила чиновница со ссылкой на данные Американской Ассоциации Сердца.

И.о. министра подчеркнула, что мужчины и женщины отличаются физиологически, и сердечный приступ может выглядеть у женщин не так, как у мужчин.

"Из-за этого женщины иногда не вовремя обращаются за медицинской помощью и рискуют иметь тяжелое течение или умереть", — отметила Супрун.

По ее данным, у женщин во время инфаркта могут быть такие симптомы: часто болит между лопатками; дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не будет болеть; может появиться выраженная слабость, бросить в холодный пот или возникнет головокружение и тошнота.

Ульяна Супрун назвала особенные симптомы сердечного приступа у женщин / Скриншот с facebook.com/ulanasuprun

Ранее Ульяна Супрун, ссылаясь на данные Всемирной организация здравоохранения, сообщила, что сидячий образ жизни ежегодно буквально убивает 9% людей по всему миру. Чиновница подчеркнула, что угрозе жизни можно эффективно противодействовать, рецепт очень простой — физическая активность.