Астрономы открыли новый объект Солнечной системы

Планета / naked-science.ru

Для большинства людей снежные дни не очень продуктивны. Однако некоторые люди используют время, чтобы обнаружить самый отдаленный объект в Солнечной системе.

Это то, что Скотт Шеппард, астроном из Научного института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, сделал на этой неделе. Он просмотрел телескопические снимки Солнечной системы, которые его команда сделала в прошлом месяце во время поиска гипотетической девятой планеты-гиганта, - сообщает Science.

Вот тогда он увидел объект на расстоянии в 140 раз дальше от Солнца, чем Земля и примерно в 3,5 раза дальше от Плутона. Если открытие нового объекта подтвердится, он побьет рекорд открытия, которое было сделано этой же командой в ноябре. Тогда ученым удалось открыть объект, который располагается в 120 раз дальше от Солнца, чем Земля. Его назвали Farout. На данный момент они в шутку называют новый объект "FarFarOut".

В небе над США ранее заметили необычное атмосферное явление, которое, как полагают авторы фотографии, может свидетельствовать о том, что планета смерти Нибиру приближается.