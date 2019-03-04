Названа безопасная "доза" блинов на Масленицу

4 марта 2019, 22:40

Тесто на блины лучше делать из диетической муки, посоветовала эксперт.

Диетолог сообщила, что человеку за один прием пищи не стоит съедать более двух традиционных блинчиков
Человеку за один прием пищи не стоит съедать более двух традиционных блинчиков, сообщила диетолог / 1zoom.ru

Диетолог Людмила Гончарова сообщила, что на праздник Масленица и в обычные дни за один прием пищи можно съесть два традиционных блина, поскольку обычная мука не очень полезная для кишечника.

Диетических блинов можно съесть немного больше, они полезнее, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По ее словам, стоит есть блины, приготовленные из диетической муки — амарантовой, рисовой, гречневой или кукурузной.

"…Тогда можно съесть три блина, мужчинам — четыре. Кишечник человека больше не сможет усвоить такое блюдо", — заявила собеседница.

Ранее российский врач-диетолог Лидия Ионова предупредила, что при покупке блинов, в частности, на Масленицу стоит остерегаться блинчиков с начинкой, в состав которой входит ветчина и сыр.

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