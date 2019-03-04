Названа безопасная "доза" блинов на Масленицу

Человеку за один прием пищи не стоит съедать более двух традиционных блинчиков, сообщила диетолог / 1zoom.ru

Диетолог Людмила Гончарова сообщила, что на праздник Масленица и в обычные дни за один прием пищи можно съесть два традиционных блина, поскольку обычная мука не очень полезная для кишечника.

Диетических блинов можно съесть немного больше, они полезнее, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По ее словам, стоит есть блины, приготовленные из диетической муки — амарантовой, рисовой, гречневой или кукурузной.

"…Тогда можно съесть три блина, мужчинам — четыре. Кишечник человека больше не сможет усвоить такое блюдо", — заявила собеседница.

Ранее российский врач-диетолог Лидия Ионова предупредила, что при покупке блинов, в частности, на Масленицу стоит остерегаться блинчиков с начинкой, в состав которой входит ветчина и сыр.