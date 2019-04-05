Почему вредно спать с незашторенными окнами

5 апреля 2019, 01:31

Воздействие белого света ночью может стать причиной повреждения мозга, связанного с целым рядом неблагоприятных изменений в нем.

Сон
Сон / Утро

Ученые - нейробиологи из Университета Западной Вирджинии провели исследование, результаты которого свидетельствуют: воздействие белого света в ночное время на организм людей имеет множество отрицательных последствий, затрагивающих работу мозга. Такое воздействие вредно для всех, но в особенности для людей, уже имеющих болезни. Об этом сообщает MedInfo.

В частности, ученые заявили, что в больницах, где палаты никогда не погружаются в полную темноту, влияние белого света ночью коррелирует с повышенным риском воспалений и гибели клеток мозга у пациентов с сердечными диагнозами. Ученые экспериментировали на животных моделях с заболеванием сердца. Их разделили на три группы: одна группа животных спала ночью при тусклом белом свете, вторая - при тусклом красном свете, третья – в полной темноте.

Состояние их мозга было проанализировано после периода в семь ночей. Исследователи констатировали: хуже всего на мозг испытуемых сердечников влиял белый свет, который поспособствовал сразу разным отклонениям – по словам ученых, "начиная от повышенной гибели клеток в гиппокампе и более агрессивного воспаления в микроглии и заканчивая повышенной смертностью в целом". Ночевки при красном свете, а также в темноте аналогичного эффекта на имели.

Ученые сравнивают влияние белого света ночью с действием ночного синего (длинноволнового) света, исходящего от экранов компьютеров и телефонов. Синий свет способствует нарушениям циркадных ритмов и обмена веществ человека, росту ожирения и случаев депрессии. Во время испытаний с людьми ученые могли наблюдать повышение уровня воспаления в организме испытуемых, подвергавшихся воздействию белого света ночью.

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