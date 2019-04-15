Гороскоп на неделю 15-21 апреля: кому повезет и чего ждать от выборов

Астролог составил гороскоп на неделю/ rabstol.net

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, чего ожидать от звезд 15-21 апреля.

"15-16 апреля будет сохраняться хороший период. Он будет отмечен воодушевлением и внутренним подъемом. Меркурий в Рыбах – это всегда знак любви, творчества, открытий, веры, надежды и искусства. В эти дни будет наблюдаться необычайный подъем, да и, в принципе, благоприятная ситуация", - отметил астролог.

По словам Росса, 17 апреля Меркурий выйдет из знака Рыб, и в него войдет деловой и быстрый Овен.

"Это значит, что с 17 апреля и до конца месяца удачными будут разного рода сделки, покупки, можно будет наладить предпринимательскую деятельность, например, челночникам будет везти в делах. "Пришел, увидел, победил" – такое правило будет работать в этот период", - объяснил он.

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"18-21 апреля образуется жесткий аспект между Марсом и Нептуном, а это значит, что в это время могут возникать разного рода революционные ситуации в различных странах, маньяки или смертники могут что-то или кого-то взрывать. Вообще, это – неблагоприятное время для религиозных мероприятий", - отметил Росс.

Что касается 21 апреля - дня, когда в Украине будет проходить второй тур президентских выборов, то астролог заверил, что все пройдет спокойно.

"В этот день Венера войдет в зодиакальный знак Овна. Овен – это всегда символ чего-то нового, абсолютно неизведанного, а Венера – это любовь. Все это говорит о том, что украинцы не будут разочарованы вторым туром", - сказал он.