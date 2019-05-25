В Минздраве назвали самый эффективный "кислородный коктейль"

Самым эффективным "кислородным коктейлем" является пробежка по парку или по лесу после дождя, сообщила Ульяна Супрун / Скриншот видео с youtube.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что кислородные коктейли не насыщают организм кислородом, поскольку человек не может дышать желудком.

Самый действенный "кислородный коктейль" — это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале, написала чиновница на своей странице в Facebook.

И.о. главы Минздрава подчеркнула, что именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, поступающего в организм, и именно дыхание чистым воздухом обеспечивает человека необходимым количеством кислорода.

"Идея, что кислород способен всасываться через желудок и кишечник, и, следовательно, стоит пить искусственно насыщенные кислородом жидкости, возникла в Советском Союзе в 1960-е годы. Никакие исследования не доказали ни способности "дышать кишечником", ни возможности обогатить свои внутренности кислородом из пенистого сока ...", — отметила она.

Ранее Ульяна Супрун поделилась, что в домашних условиях можно сделать безопасный энергетик — необходимо смешать молочную сыворотку с соком. И.о. главы Минздрава отметила, что молочная сыворотка — лучший источник минералов.