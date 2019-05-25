В Минздраве назвали самый эффективный "кислородный коктейль"

Количество кислорода в организме человека увеличивается благодаря улучшению кровоснабжения, отметила Супрун.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что кислородные коктейли не насыщают организм кислородом, поскольку человек не может дышать желудком.
Самый действенный "кислородный коктейль" — это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале, написала чиновница на своей странице в Facebook.
И.о. главы Минздрава подчеркнула, что именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, поступающего в организм, и именно дыхание чистым воздухом обеспечивает человека необходимым количеством кислорода.
"Идея, что кислород способен всасываться через желудок и кишечник, и, следовательно, стоит пить искусственно насыщенные кислородом жидкости, возникла в Советском Союзе в 1960-е годы. Никакие исследования не доказали ни способности "дышать кишечником", ни возможности обогатить свои внутренности кислородом из пенистого сока ...", — отметила она.
Ранее Ульяна Супрун поделилась, что в домашних условиях можно сделать безопасный энергетик — необходимо смешать молочную сыворотку с соком. И.о. главы Минздрава отметила, что молочная сыворотка — лучший источник минералов.