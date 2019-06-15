"Украина под защитой": маг сказал, где можно спастись в случае катастрофы

В случае катастрофы можно спастись в Центральной Европе, сообщил маг / Salik.biz

Маг ведической традиции Игорь Мехеда сообщил, что в случае какой-то катастрофы самые большие шансы на спасение имеют Центральная Европа и значительная часть Азии.

Под большей частью Украины и Индии лежат мощные гранитные кристаллические щиты, способные защитить эти территории от целого ряда катаклизмов, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, в частности, щиты могут серьезно смягчить сейсмическую активность, пришедшую из других регионов Земли.

"Еще одной надежной площадкой (для выживания во время катастроф — Ред.) являются северные территории Южной Америки", — сказал собеседник.

Ранее экстрасенс-медиум Максим Гордеев прогнозировал, что до марта 2020-го по всему миру произойдет много катаклизмов, они будут испытаниями, цель которых — "укрепление на следующий год".