Экстрасенс предупредил о катаклизмах по всему миру

По всему миру будут катаклизмы, предупредил экстрасенс / Salik.biz

Экстрасенс-медиум Максим Гордеев спрогнозировал, что по всему миру до марта 2020-го произойдет много катаклизмов, они будут испытаниями, цель которых — "укрепление на следующий год".

Инциденты, в результате которых пострадает огромное количество людей, не произойдут, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, в 2019 году будет очень много катаклизмов, которые будут вспыхивать внезапно.

"…Если у человека были какие-либо скрытые болезни, то они будут выходить наружу. Если в правительстве были какие-то дыры, то они будут выходить наружу. То же самое и с природой — если в природе есть какие-то слабые места, они будут… проявляться", — предупредил экстрасенс.

Ранее руководитель международной философской школы Древнее тайное знание Игорь Мехеда говорил, что с 2011 года до 2025-го заканчивается определенный большой старый период и начинается новый. Эксперт предупреждал, что конец старого периода не должен быть апокалиптичным, но каждый день будут катастрофы.