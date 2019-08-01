Несет опасность: врачи назвали овощ-убийцу зубов

Зубы размягчаются, и начинают рассыпаться.
Специалисты выяснили, что картофель опасен для эмали зубов.
Врачи-стоматологи предупреждают: в картофеле повышено содержание крахмала, который, попадая в рот, продуцирует молочную кислоту, та, в свою очередь размягчает эмаль зубов, передает МедикФорум.
Достаточно нескольких минут и уровень кислотности в полости рта приближается к нулю, появляются вредные бактерии, которые портят эмаль.
При воздействии крахмала и слюны вырабатываются крахмалистые продукты, они превращаются в глюкозу, которая также повреждает эмаль.
Некоторые специалисты рекомендуют отказаться от картофеля, некоторые советуют после каждого употребления тщательно чистить зубы.
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