Названы самые "опасные" овощи

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Ученые из Гарварда провели интересное масштабное исследование, которое можно даже назвать сенсацией. Оказалось, что некоторые овощи категорически нельзя есть страдающим ожирением, больным диабетом и многими другими болезнями.

Как сообщает 7mednews, в список овощей, к которым следует относиться с подозрением попали

Кукуруза

Ученые в ходе исследования выяснили, что те люди, которые регулярно едят кукурузу поправляются минимум на 2 килограмма в год. А те, кто этот овощ почти не ел, наоборот даже худели.

Картофель

Оказывается, в 100 граммах отварного картофеля содержится 80 ккал на 100 граммов и много-много крахмала.

Зеленый горошек

В этом овоще хватает полезной клетчатки, но вместе с тем, много сахара. Поэтому 100 граммов гороха содержит 73 ккал.

Фасоль

Сама по себе фасоль очень полезна. В ней много белка и витаминов. Однако мы редко ее едим в свежем виде. Чаще всего готовим из сушеных бобов. А они, по мнению ученых, и опасны. Ведь в них часто заводится плесневый грибок. Наличие его в фасоли не определишь, так и по вкусу и запаху тоже. А вреда от грибка очень много.

Баклажаны

Баклажан - овощ по всем фронтам полезен, но почему же он попал в этот список. Оказалось, что в больших и зрелых баклажанах накапливается алкалоид под названием соланин. Организм человека его переваривает трудно, кроме того он часто вызывает серьезные расстройства пищеварения.

Капуста кольраби

Мы привыкли думать, что капуста очень полезна абсолютно вся и всегда. Однако, кольраби несколько выбивается из своих капустных собратьев. Ведь она в четыре раза калорийнее, чем пекинская капуста, энергетическтй вес которой составляет 16 ккал на 100 граммов.

Петрушка

А вот это совершенно неожиданно. Эту зелень некоторые люди жуют пучками. В чем подвох? Оказалось, что эта зелень имеет довольно приличную калорийность (40 ккал/100 г). Кроме того, ученые доказали, что петрушка возбуждает аппетит.

Ранее диетолог рассказала об уйме полезных веществ в квашеной капусте.