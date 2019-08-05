Диетолог посоветовала "незаезженные" намазки на хлеб

На хлеб можно намазать домашний быстрый хумус, посоветовала диетолог / УНИАН

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова посоветовала "незаезженные" намазки, чтобы заменить обыденное сливочное масло, в частности, можно использовать греческий йогурт с овощами.

На хлеб можно мазать мякоть спелого авокадо, смешанную с солью и перцем, творог с зеленью, сыр с морковью, чесноком и йогуртом, написала эксперт в Instagram.

Комиссарова добавила, что в качестве намазки можно использовать приготовленный самостоятельно сладкий йогурт - всыпьте в густой йогурт ложку сахарной пудры, все перемешайте и намажьте на хлеб.

Диетолог добавила, что также можно сделать быстрый хумус. "Полбанки консервированного нута (или отварного) закинуть в блендер, туда же 1/2 луковицы, дольку чеснока, сок 1/2 лимона, 2 ложки оливкового масла, шикарно, если есть тахини. И специи - по вкусу", - поделилась она.

Ранее Альбина Комиссарова назвала варианты здоровых перекусов, в частности, это горсть сухофруктов, творог с орешками, ягодами, фруктами, попкорн без добавок, нежирный йогурт с горстью мюслей или гранолы, банан или ломтик сыра весом 25 грамм.