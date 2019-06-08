Диетолог назвала варианты здоровых перекусов

Есть ряд вариантов здоровых перекусов, сообщила диетолог / http://poznavatel.info

Диетолог Альбина Комиссарова назвала варианты здоровых перекусов, в частности, можно съесть и не переживать за состояние здоровья, творог с орешками, ягодами, фруктами, горсть сухофруктов, попкорн без добавок и нежирный йогурт с горсткой мюслей или гранолы.

Перекусить можно бананом, ломтиком сыра весом 25 грамм и помидором черри, а также фруктовым или овощным смузи, несколькими сырниками или творожной запеканкой, фруктово-ореховым батончиком, написала эксперт в Instagram.

По ее словам также здоровый перекус — это нежирный йогурт, апельсин, чайная ложка тыквенных семечек и морковные палочки; тост из ржаной муки, 30 грамм несоленых орехов; пита с авокадо, слабосоленой рыбой/птицой/мясом, сыром, оливками, салатом, огурцом, омлетом; отварное яйцо, горсть фасоли в томате.

Комиссарова добавила, что невредно для здоровья перекусывать яблочными дольками с ложкой несладкого орехового масла; нарезанными овощами и ложкой творожного сыра; несколькими ломтиками сыра и цельнозерновым крекером.

Ранее диетолог Людмила Бабич посоветовала, что на работе до обеда не стоит морить себя голодом, а лучше перекусить салатом из овощей или фруктами. Эксперт говорила, что для перекуса также подойдут крекеры или овсяное печенье.