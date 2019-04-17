Диетолог назвала лучшие варианты перекусов на работе

На работе можно перекусить, в частности, фруктами, овощным салатом или нежирным творогом, сообщила диетолог / Фото: vkusnoblog.net

Диетолог Людмила Бабич посоветовала, что на работе до обеда не стоит морить себя голодом, а лучше перекусить салатом из овощей или фруктами.

Для перекуса также подойдут крекеры или овсяное печенье, рассказала эксперт ГолосUA.

По словам собеседницы, перекусить можно, в частности, и нежирным йогуртом или творогом, яйцом с овощами или полезными бутербродами.

"…делать их (бутерброды — Ред.) нужно не с булкой, маслом и колбасой, а к примеру, с зерновым или злаковым хлебцом, нежирным сыром, листом салата и огурцами — получается не только полезно, но и очень вкусно", — отметила диетолог.

Бабич добавила, что бутерброд можно сделать из листов салата — положить в середину сыр, порезанную запеченную куриную грудку, овощи и украсить все зеленью.

Диетолог подчеркнула, что на работе не стоит морить себя голодом, во-первых, потому, что это негативно сказывается на настроении и работоспособности, а во-вторых, когда организм не получает подпитку в виде поступающих с пищей полезных веществ, замедляется метаболизм.

"Современные медики сходятся во мнении, что намного полезнее для здоровья и фигуры есть пять-шесть раз в день небольшими порциями, а не (ограничиваться — Ред.) тремя приемами (пищи — Ред.) с несколькими блюдами…", — заявила эксперт.Читайте такжеДиетолог объяснила, какой сыр и творог лучше есть

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