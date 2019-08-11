Черный день: астролог предупредил о худшей дате августа

12 августа - неудачный день / rabstol.net

Астролог Влад Росс предупредил об опасностях понедельника, 12 августа.

"Самый худший день месяца – день, когда Уран, дальняя планета, начнет ретроградное движение. Это – 12 августа", - отметил Росс в комментарии Главреду.

Астролог порекомендовал не назначать важных встреч и не принимать серьезные решения в этот день.

"Все, что будет делаться или назначаться на 12 число, обречено и будет просто черно-катастрофически несчастливым", - объяснил эксперт.

Читайте такжеДобряки и злюки: астролог назвал самые колючие и самые добродушные знаки ЗодиакаРосс предупредил, что в понедельник возможны также аварии, ЧП и другие неприятности.

"В этот день Луна будет в жестком соединении с Сатурном, планетой больших несчастий, препятствий, депрессии и неудач", – резюмировал астролог.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на август и назвал самые удачливые знаки Зодиака, а также те, которым будет катастрофически не фартить.

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