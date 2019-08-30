Психолог назвала важное правило каждого утра

Утром нужно уходить от автоматизма, посоветовала Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, что каждое утро важно начинать так, чтобы уйти от автоматизма.

Утром необходимо хотя бы что-нибудь сделать иначе, написала эксперт на своей странице в Instagram.

По ее словам, изменения необходимы, чтобы привыкать к нестандартным мелким действиям и активизировать другую работу мозга, а потом "появятся совсем другие мысли о пути, который поможет перейти на новый качественный уровень".

"…Жизнь не должна ассоциироваться с болью, она - процесс познания с усилием. Настроить ее как-то один раз и пользоваться до конца не выйдет…", - отметила эксперт.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что главные причины "серой жизни" - скромность, неуверенность, обидчивость, откладывание "на потом", а также неумение видеть основное и подавать его правильно.