Ученые назвали неожиданную причину диабета

Диабет может возникнуть вследствие ожирения печени / Фото: УНИАН

Ученые пришли к выводу, что дисбаланс инсулина является не единственной причиной возникновения диабета. Это заболевание может развиться от избытка жира в печени.

Как сообщает Journal of Biological Chemistry, болезнь может появиться без инсулинорезистентности, если печень человека страдает от накопления жира.

По мнению специалистов, данный орган играет важную роль в регулировании уровней глюкозы в крови, поскольку тесно связан с механизмами выработки инсулина.

Читайте такжеУченые выявили пользу красного вина для работы кишечникаЭксперимент ученые проводили на мышах. Их печень в результате ожирения теряла способность вырабатывать глюкозу всего за несколько недель. Ученые сравнили результаты со здоровыми грызунами, и их печень производила глюкозу вне зависимости от гормональных факторов.

"Наши выводы помогают объяснить развитие сахарного диабета второй типа у людей с жировой болезнью печени помимо очевидного дисбаланса инсулина", — заявили авторы.

Медики уточняют, что к ожирению печени, как правило, приводит нездоровый рацион и злоупотребление алкоголем.

Напомним, ученые пришли к выводу, что ежедневное значительное употребление соли приводит к скачкам артериального давления и может стать причиной инсульта.