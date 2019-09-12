Ученые назвали защищающий от инсульта продукт

Сыр поможет защититься от инсульта / Фото: pixabay.com

Китайские ученые в результате экспериментов пришли к выводу, что 40 грамм твердого сыра в сутки помогут снизить риск инсульта у людей любого возраста.

Как сообщает European Journal of Nutrition, специалистов заинтересовал опыт одной европейской страны.

Ученые отметили, что жители Франции, употребляющие нередко жирную пищу, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Крайне редко сердечниками становятся именно любители твердого сыра.

Читайте такжеУченые назвали признак скорого инфарктаПо мнению исследователей, употребление 40 грамм сыра ежедневно помогает на 14% снизить риск развития заболеваний сердца и на 10% уменьшает вероятность инсульта. Твердые сорта сыра в рационе насыщают организм полезным холестерином. Это помогает снизить разрушающее действие жиров в другой пище.

Напомним, ученые пришли к выводу, что ежедневное значительное употребление соли приводит к скачкам артериального давления и может стать причиной инсульта.