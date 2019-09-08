Ученые пояснили, как йога поможет справиться с высоким давлением

Йога поможет гипертоникам / Фото: УНИАН

Ученые пришли к выводу, что так называемая горячая йога или бикрам-йога поможет избавиться от высокого кровяного давления.

Специалисты Техасского университета на конгрессе Гипертония 2019 в США озвучили тезис, что упражнения в нагретом помещении способны снизить давление у взрослых, страдающих гипертонической болезнью.

По словам автором исследования, регулярное выполнение бикрам-йоги может снизить давление без лекарств.

Читайте такжеУченые назвали критический возраст для контроля за давлениемДоктор Стейси Хантер рассказал, что в эксперименте принимали участие десять мужчин и женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Половина участников занимались горячей йогой три раза в неделю. Остальные пациенты вели традиционный образ жизни.

Через 12 недель специалисты сравнили показатели давления. У тех, кто практиковал бикрам-йогу, оно снизилось со 126 мм ртутного столба до 121 мм. Ученые решили продолжать исследования в данном направлении.

Напомним, ученые пришли к выводу, что ежедневное значительное употребление соли приводит к скачкам артериального давления и может стать причиной инсульта.