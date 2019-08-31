Ученые выявили опасность повышения давления в 30-летнем возрасте

Ученые рекомендуют контролировать кровяное давление с 30 лет / Фото: pixabay.com

Ученые проанализировали артериальное давление у людей в возрасте от 30 до 70 лет и пришли к выводу, что его систематическое повышение провоцирует ряд заболеваний в преклонном возрасте.

Как показывают исследования Национального института по проблемам старения (NIA), входящего в состав Национального института здоровья (NIH), блокировка или уменьшение потока крови со временем приводит к повреждениям в головном мозге.

Читайте такжеУченые пояснили роль рыбьего жира в лечении диабетаЭксперименты доказали, что контроль давления в возрасте до 30 лет на уровне не ниже 120 мм рт. ст. в дальнейшем приводит к меньшим повреждениям белого вещества мозга. Поражение кровеносных сосудов в этом жизненно важном органе провоцирует старение и ухудшение когнитивных функций.

В Великобритании контроль давления практикуют с 40 лет, однако исследователи полагают, что начинать эту процедуру необходимо гораздо раньше. Они отмечают, что регулярное повышение давления с 30 лет провоцирует необратимые нарушения здоровья мозга.

Напомним, ученые пришли к выводу, что растворимый кофе вызывает более сильную психологическую зависимость, нежели зерновой, и отрицательно сказывается на работе нервной системы.