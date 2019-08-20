Ученые указали на пользу и вред растворимого кофе

Растворимый кофе более вреден, чем зерновой / zhenskajslabost.ru

Ученые пришли к выводу, что растворимый кофе вызывает более сильную психологическую зависимость, нежели зерновой, и отрицательно сказывается на работе нервной системы.

Как отмечают специалисты из Московского научно-практического центра наркологии, нет особенной разницы, какому кофе вы отдаете предпочтение - порошковому, гранулированному или сублимированному.

По мнению экспертов, все разновидности растворимого кофе одинаково вредны для организма. Этот напиток содержит значительное количество кофеина, что вредно для нервной системы, повышает кровяное давление, провоцирует панические атаки и тревожность.

Читайте такжеТалантливая бариста создает милые 3D-шедевры на кофе: очень вкусные фото"Из плюсов от употребления кофе можно выделить только возможность быстро взбодриться, а вот минусов гораздо больше. Если пить слишком много кофе, то страдает в первую очередь нервная система, но достается и сердечно-сосудистой системе, и желудочно-кишечному тракту, и психологическому здоровью", - констатирует нарколог Юлия Шевцова.

Растворимое кофе обладает сильным мочегонным эффектом и вымывает из организма кальций. Любители этого напитка более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, гастрита и язвы желудка.

Кофе из пакетика подкупает дешевизной и быстротой приготовления, однако употреблять его на голодный желудок медики не рекомендуют. Лучше его пить не с утра, а минимум через полчаса после завтрака.

Напомним, ученые из Ноттингемского университета выяснили, что зерновой кофе стимулирует сжигание калорий в организме человека.