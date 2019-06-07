Ученые пояснили пользу кофе для сосудов

Кофе оказалось полезным для сердца и сосудов / Фото: ВВС

Британские ученые в результате исследований пришли к выводу, что кофе не представляет опасности для сердечно-сосудистой системы человека.

Как сообщает MedicalXpress, в эксперименте приняли участие около восьми тысяч человек, которых разделили на три группы.

Первая употребляла менее одной чашки кофе в день, вторая группа позволяла себе две, а третья – не менее трех. Люди, которые пили больше кофе, были исключены из исследования.

Читайте такжеДиетолог рассказала, сколько можно пить кофеУченые учитывали такие факторы, как курение, возраст, диету и кровяное давление. Эксперимент показал, что негативно кофе влияет на сердце курильщиков, у остальных все показатели были в норме.

Исследователи выяснили, что на людей, употребляющих около трех чашек в день, кофе негативно не влияет и сердечно-сосудистая система работает должным образом.

Напомним, ученые выяснили, что горячий кофе гораздо более полезен для организма человека, поскольку в нем содержится больше антиоксидантов, чем в холодном.