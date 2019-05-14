Супрун рассказала украинцам, можно ли пить кофе

Кофе / ВВС

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает неустанно рассказывать украинцам о пользе или вреде разных напитков или процедур. О том, можно ли пить кофе, чиновница поведала, как обычно, на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разным людям и при разных обстоятельствах кофе может как быть полезным, так и вредить. Впрочем, если вы умеренно потребляете кофе просто ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - считает Супрун.

В 2016 году кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений, и внесли в список веществ с противоопухолевым действием:

На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С.

Уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита.

У некоторых людей, имеющих вариант GRIN 2A рецептора глутамата - кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона.

Кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней.

Люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже риск преждевременно умереть.

Любители кофе реже болеют диабетом, а у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе).

Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение. Но иногда это вредит здоровью.

Более известным эффектом кофе является увеличение сфокусированности, борьба с сонливостью и улучшения настроения.

В то же время, настаивает Супрун, кофе может существенно навредить здоровью, если его употребление перерастает в привычку.

"Как возникает зависимость? Сначала от кофе хорошо: она вызывает выброс дофамина, серотонина и эндорфинов - нейромедиаторов, участвующих в ощущениях удовольствия, бодрости и радости", - подчеркнула Супрун.

В случае зависимости нужно попытаться не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.

Также Супрун рассказала о вреде кофе:

▪ Увеличивать тревожность и частоту панических атак,

▪ Кофе не стоит пить людям с диабетом 2 типа,

▪ Кофе может искажать биоритмы и вызвать бессонницу.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, что такое паническая атака и как с ней бороться.

Также ранее Ульяна Супрун посоветовала, что побороть тревожность, в частности, могут помочь простые физические упражнения, отказ от кофеина, использование техники глубокого дыхания, медитация.