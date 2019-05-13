В Минздраве объяснили, что такое паническая атака и как с ней бороться

13 мая 2019, 11:10

Паническая атака может длиться около 30 мин, отметила Супрун.

рука, кулак, власть
рука, кулак, власть / newzz.in.ua

Временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что, когда человеку внезапно без очевидных причин становится очень страшно, он чувствует полную растерянность, ноги не слушаются, кажется, что сейчас случится сердечный приступ или обморок — это паническая атака.

Кульминация панической атаки наступает через 10 мин после ее начала и завершается где-то через полчаса, с ней можно бороться, в частности, с помощью дыхательных упражнений, написала чиновница на своей странице в Facebook.

И.о. главы Минздрава добавила, что паническая атака имеет физические симптомы: дрожь, дезориентация в пространстве, тошнота, учащенное и нерегулярное сердцебиение, сухость во рту, одышка, потливость и головокружение.

"…Во время панической атаки наше тело начинает считать, что нам угрожает опасность. В это время активируется симпатическая нервная система: бьется сердце, расширяются зрачки, желудок перестает работать", — отметила Супрун.

По ее словам, если в организме все хорошо, мозг должен послать сигнал, что угрозы нет, и парасимпатическая нервная система возвращает все показатели до прежнего уровня.

Чиновница подчеркнула, что если у человека происходят панические атаки, это не срабатывает — тело безосновательно готовится к опасности, а человек паникует.

И.о. министра добавила, что во время панических атак чрезмерно возбуждаются глубинные участки мозга — гипоталамус и амигдала (ядро, которое находится в толще височной доли мозга — Ред.).

"Она определяет наши состояния страха или уюта, кроме других функций. В это время префронтальной корой головного мозга мы осознаем, что угрозы нет. В результате нам кажется, что произошло что-то страшное или вот-вот мы умрем ...", — добавила она.

Паническая атака, как с ней бороться:

Постараться взять под контроль себя и свой страх;

Попросите близких о поддержке (близкие могут объяснить, что жизни человека ничего не угрожает);

Дыхательные упражнения — нужно дышать носом как можно медленнее, спокойнее и глубже, а выдыхать ртом так же медленно и спокойно. 

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Ульяна Супрун паническая атака
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