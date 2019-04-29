Ученые рассказали, какой кофе лучше всего пить для здоровья

Кофе / ВВС

Горячий кофе гораздо более полезен для организма человека, поскольку в нем содержится больше антиоксидантов, чем в холодном.

К такому выводу пришла команда ученых из Университета Томаса Джефферсона (США), сообщает журнал Nature. В ходе исследовании сравнивалась польза от разных сортов кофе, приготовленного несколькими способами.Оказалось, что в горячем напитке содержится больше антиоксидантов, чем в том, который заваривали методом холодного настоя.По мнению ученых, горячее заваривание кофе извлекает гораздо больше недепротонированных кислот, что и приводит к большей активности антиоксидантов.

Напомним, ранее ученые отыскали новую пользу для здоровья от алкоголя и кофе. До этого диетолог Альбина Комиссарова рассказала, сколько кофе можно пить в сутки.