На заметку худеющим: ученые выяснили неожиданную пользу кофе

27 июня 2019, 05:40

Этот ароматный напиток стимулирует сжигание калорий.

Кофе
По мнению ученых, кофе заставляет организм сжигать калории / ВВС

Ученые из Ноттингемского университета выяснили, что кофе стимулирует сжигание калорий в организме человека.

Эффект похудения достигается с помощью бурого жира, который играет ключевую роль в расходе энергии с целью терморегуляции, при котором для выработки тепла сжигаются калории. Активность бурой жировой ткани улучшает контроль уровня сахара и липидов в крови и способствует потере веса, передает MedikForum.

Исследователи провели эксперимент с участием людей, которые употребляли кофе. С помощью чувствительной техники специалисты следили за процессами в бурой жировой ткани добровольцев и убедились, что питье кофе действительно делает бурый жир горячее, заставляя его интенсивнее выделять тепло и сжигать больше калорий. Когда участники пили воду, подобного эффекта не было.

"Это первоеисследование на людях, которое показало, что чашка кофе способна оказывать прямое влияние на функционирование нашего бурого жира. Его активация - это часть решения проблемы с ожирением", – высказались авторы проекта.

Ранее ученые пояснили пользу кофе для сосудов.

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