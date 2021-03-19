2021-й продолжает обрастать все новыми и новыми переносами

Gotham Knights перенесли на 2022 год / WB Games Montreal

Издательство WB Games отложило премьеру Gotham Knights, ролевого экшена во вселенной Бэтмена. Анонс игры состоялся в августе прошлого года в рамках DC FanDome.

Студия WB Games Montréal, которая занимается созданием игры, поблагодарила фанатов за потрясающую реакцию на анонс Gotham Knights, и отметила, что им требуется больше времени на доработку проекта, из-за чего релиз состоится в 2022-ом году Точная дата выхода не сообщается.

По сюжету Gotham Knights, Бэт-пещеру взрывают, а сам Темный Рыцарь Готэма якобы погибает – его место придётся занять другим героям. Их, к слову, будет четверо: Найтвинг, Робин, Бэтгёрл и Красный колпак. Четверке супергероев предстоит защитить город от нападения различных злодеев, в число которых входят Мистер Фриз и организация под названием "Суд Сов".

Больше подробностей об Gotham Knights

История игры уникальна, она не связана с комиксами, сериалами, фильмами или играми. Команда разработчиков гордится тем, что они оставят свой уникальный отпечаток во вселенной Бэтмена;

Несмотря на то, что разработчики прикладывают много усилий на поддержание оптимальной дозы экшена в игре, при этом приправляю всё это элементами расследования, акцент в игре будет на персонажах и их уникальных историях;

Разработчики тщательно подошли к подбору героев и злодеев игры. Каждый из персонажей игры будет иметь свою собственную историю и место в ней – другими словами, без откровенно проходных персонажей;

Готэм для новой игры специально расширили, дабы вы не чувствовали себя зажатым в угол, если будете играть в кооперативе с другим игроком;

Если вы планируете играть большую часть времени за одного персонажа, а потом захотите перейти на другого персонажа, то прогрессия первого перейдёт и к другому, нужды в индивидуальной прокачки нет;

Если вы будете играть один, то другие трое главных героя не будут бездействовать и ждать вас в убежище. Иногда вы сможете с ними пересечься в городе, и увидеть как они очищают Готэм от преступности. Это создаст видимость того, что все персонажи живые.

Трейлер Gotham Knights

Ранее стало известно, что один из крупнейших и ожидаемых PS5-эксклюзивов Gran Turismo переехал на 2022 год. Причина – пандемия.

По словам известного журналиста и редактора портала Kotaku Джейсона Шрейера, "2021 станет годом переносов". Если в 2020 году игры выходили еще в более-менее привычном графике, так как пандемия мало повлияла на уже готовые продукты для 2020 года, то в 2021 и далее массовые переводы сотрудников на удаленный режим работы дадут о себе знать в полной мере.