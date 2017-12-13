"Физрук" и анонимайзер. В Google назвали самые популярные запросы украинцев в 2017 году

В целом, можно с уверенностью сказать, что интересы огромного количества жителей Украины по-прежнему связаны с телевидением.
Представители американской корпорации Google, управляющей одноименным крупнейшим интернет-поисковиком, опубликовал перечень самых популярных запросов украинских пользователей в уходящем году.
Как сообщают в пресс-службе корпорации, в топ-10 поисковых запросов украинцев вошли сразу пять телесериалов и два телешоу.
Самым популярным поисковым запросом года в украинском сегменте Googlе стал "Физрук 4 сезон". На второй позиции ‒ новый сезон реалити-шоу "Холостяк", а на третьей ‒ НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции).
Кроме того, украинцев интересовали новые фильмы 2017 года, анонимайзер, седьмой сезон сериала "Игра престолов" и конкурс "Евровидение", который в этом году состоялся в Киеве.
Полность список самых популярных запросов выглядит так:
1. Физрук 4 сезон;
2. Холостяк 7;
3. НАЗК;
4. Фильмы 2017;
5. Анонимайзер;
6. Игра престолов 7 сезон;
7. Евровидение 2017;
8. Ольга 2 сезон;
9. Молодежка 5 сезон;
10. Киев днем и ночью 3 сезон.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Google решили изменить работу поисковика в Украине.