Ученые развенчали популярный миф о курении и электронных сигаретах

Заядлым курильщикам, решившим перейти на электронные сигареты, гораздо сложнее избавиться от никотиновой зависимости.

К такому выводу пришла группа ученых из Американского колледжа терапевтов, сообщают специализированное издание Annals of Internal Medicine.

Согласно обнародованным данным, участниками эксперимента стали 1357 курильщиков. Все они решили избавиться от зависимости и обратились для этого в специальную клинику. Одной из рекомендаций они получили предложение попробовать найти альтернативу сигаретам с табаком.

27% участников эксперимента решили курить электронные сигареты. Однако только десятая часть от числа этих людей смогла в течение полугода полностью бросить курить.

Остальные 73% участников электронные сигареты не курили и избавиться от зависимости за аналогичный период смогла четверть часть из них.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие электронные сигареты опаснее всего для здоровья.