УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Когда в Украине появится 5G: в Кабмине назвали дату и рассказали подробности

1 августа 2020, 05:01

Первоначально 5G может появиться только в крупных украинских городах.

5G
В скором времени 5G в Украине ожидать не следует / УНИАН

В конце 2021 года государство планирует провести первые аукционы на частоты 5G. Первое время пятое поколение мобильной связи появится только в больших городах Украины. Пользоваться 5G можно будет не ранее, чем в 2022 году.

Об этом рассказал замминистра цифровой трансформации Александр Шелест в эфире украинского телеканала Дом.

По его словам, торги проведут в случае освобождения частот. Постепенное появление 5G в Украине начнется только в начале 2022 года.

"Я надеюсь, что аукционы смогут быть проведены, если частоты будут освобождены, в конце следующего года. И с 2022 года начнется плавное внедрение в Украине. Но первыми будут самые крупные города", - добавил чиновник.Читайте такжеБудущее прекрасно: OnePlus устроит битву людей и роботов ради рекламы 5G

Напоследок Шелест подчеркнул, что исходя из технических возможностей, после запуска сети пятого поколения начнут вводить и в других украинских регионах.

Напомним, группа исследователей изучила возможную опасность сетей пятого поколения для людей. Люди думали, что ретрансляторы 5G могут нести опасность, однако, как выяснилось, радиоактивный фон до и после запуска таких мобильных сетей не меняется. Таким образом, сети не представляют никаких угроз для здоровья. Тогда же сообщалось, что в Украине 5G может появиться не раньше 2024 года.

новости Украины сети Технологии
Сейчас вы просматриваете новость «Когда в Украине появится 5G: в Кабмине назвали дату и рассказали подробности». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:04
День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами
05:01
Когда в Украине появится 5G: в Кабмине назвали дату и рассказали подробности
04:24
Врач назвал три типа людей, которым не грозит заражение COVID-19 Видео
03:50
С порно или без порно: ученые рассказали, как влияет на мужчин видео с сексом
03:40
В Украине стартует продажа тюрем: эксперт оценил инициативу и сделал прогноз
02:16
Как правильно носить маски и перчатки в жару Видео
01:37
"Какие огромные": Толкалина топлес показала необычные соски
00:55
Ученые нашли новую причину ожирения у женщин
00:19
День подруги 2020 – поздравления и красивые картинки для подруженьки
31 июля, пятница
23:58
"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву Видео
23:28
Кулеба призвал усилить давление на Путина: выяснились нарушения Видео
22:55
Луцкий террорист Кривош объявил голодовку: адвокат назвал причину
22:26
В Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантина
22:23
Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
21:51
"Новый фактор риска": эксперт оценил вероятность войны в Черном море
21:39
Человек, которого знает Донбасс: экс-премьер может стать новым делегатом Киева в ТКГ – Кравчук
21:38
Похудение: названо самое жиросжигающее время для тренировки
21:16
Задержание "зеленых человечков": Аваков сделал громкое заявление
21:16
Кравчук рассказал о планах на случай провала переговоров по Донбассу
20:48
Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий: кто останется без помощи
20:07
Кому не страшен коронавирус: врач назвал три типа иммунитета
19:44
В Украине объявили о начале старта процесса экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера
19:34
Скончался известный британский режиссер, творец фильма Pink Floyd
19:17
Смерть Энди Картрайта насильственная - жену обвинили в убийстве
19:14
Смена зоны карантина: стало известно, как часто будут пересматривать правила Видео
18:50
Карантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны
18:28
Леонардо Ди Каприо снимает фильм от автора Дивного мира
18:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 августа: помощь звезд и серьезное пополнение бюджета Видео
17:55
Изменения для ФОПов с 1 августа: кого коснется
17:47
Стало известно, когда планируют возобновить строительство Северного потока-2
17:42
Появилась полная версия смерти и расчленения Энди Картрайта
16:56
Екатерина Жемчужная срочно госпитализирована
16:47
Будут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака
16:42
"Запачкается в коричневом": эксперт объяснил, как Зеленский из-за Шария роет себе яму Видео
16:31
Кабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зиму Видео
16:25
Поставили точку: в Киевсовете рассказали, обязательно ли в школах начинать учебу с гимна
16:23
Участница Танців з зірками 2020 Илона Гвоздева назвала пол ребенка Видео
16:08
Названы новые правила карантина в Украине, которые стартуют завтра Видео
15:51
Украина и Беларусь объявили о спецоперации Зубр-2020 на границах двух стран: подробности
15:48
Танці з зірками 2020: назвали партнеров AlyonaAlyona и Дмитрия Танковича
15:45
Почему он не хочет секса: 6 причин
15:33
Постоянный стресс и усталость: о чем сигнализирует тело
15:09
Катастрофа Ту-154 в Смоленске: в Польше назвали причину взрыва самолета и обвинили Россию
14:25
Астролог назвал самые плохие дни августа: что нельзя делать "ни под каким соусом"
14:22
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве
14:19
С ног на голову: названо худшее время для секса
14:03
Демарш Козака по Донбассу: у Путина рассказали, выходит ли Россия из Минских соглашений
13:53
У Зеленского хотят провести в Украине Олимпийские игры
13:46
В Госдуме пригрозили официальными поставками оружия в "Л/ДНР": названо условие
13:45
Иран согласен выплатить компенсации за самолет МАУ – но есть подвох Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять