Когда в Украине появится 5G: в Кабмине назвали дату и рассказали подробности

В скором времени 5G в Украине ожидать не следует / УНИАН

В конце 2021 года государство планирует провести первые аукционы на частоты 5G. Первое время пятое поколение мобильной связи появится только в больших городах Украины. Пользоваться 5G можно будет не ранее, чем в 2022 году.

Об этом рассказал замминистра цифровой трансформации Александр Шелест в эфире украинского телеканала Дом.

По его словам, торги проведут в случае освобождения частот. Постепенное появление 5G в Украине начнется только в начале 2022 года.

"Я надеюсь, что аукционы смогут быть проведены, если частоты будут освобождены, в конце следующего года. И с 2022 года начнется плавное внедрение в Украине. Но первыми будут самые крупные города", - добавил чиновник.Читайте такжеБудущее прекрасно: OnePlus устроит битву людей и роботов ради рекламы 5G

Напоследок Шелест подчеркнул, что исходя из технических возможностей, после запуска сети пятого поколения начнут вводить и в других украинских регионах.

Напомним, группа исследователей изучила возможную опасность сетей пятого поколения для людей. Люди думали, что ретрансляторы 5G могут нести опасность, однако, как выяснилось, радиоактивный фон до и после запуска таких мобильных сетей не меняется. Таким образом, сети не представляют никаких угроз для здоровья. Тогда же сообщалось, что в Украине 5G может появиться не раньше 2024 года.